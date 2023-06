Stavaři v boji o zakázky zlevňují až na hranu ziskovosti | e15.cz

České stavební firmy se ocitají v nelehké situaci. Na jedné straně jim inflace zdražuje náklady, na druhé ubývá velkých zakázek, o které by se mohly ucházet. Aby si zajistily dostatek práce do příštích let, začaly podle zjištění E15 v rámci konkurenčního boje přistupovat na ceny, které jsou pro ně často na hraně ziskovosti.

Situace se týká především těch firem, jejichž byznys je navázán na výstavbu bytů a kanceláří. Cenový boj o zakázky potvrzují sami developeři: „Právě nyní prodáváme byty v projektu Výhledy Barrandov II, což je zakázka v hodnotě mnoha set milionů korun. Ve výběrovém řízení, které jsme vypsali, byla řada stavebních firem ochotna jít na ceny, které by dříve neakceptovaly,“ popisuje majitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. Dodává, že slevy jsou natolik výrazné, že firmě umožnily nastavit cenu bytů níže, než činí cenový průměr v Praze.

Příklad Ekospolu není ojedinělý. Potvrzují to data analytické společnosti Ceec Research, která několikrát do roka provádí průzkum mezi stavebními podniky. „Dvě třetiny stavebních firem přiznávají, že někdy dokonce porušují své interní směrnice při získávání zakázky. Jedná se převážně o snahu získat zakázku, kde je vyšší tlak na ceny, někdy dochází k nabízení až dumpingových cen nebo způsobu realizace v nestandardních termínech dodávek,“ popisuje provozní ředitel CEEC Research Petr Ondrášek.

Stavební firmy mají zatím stále dost práce díky zakázkám, které nasmlouvaly v předchozích letech a které nyní stavějí či dokončují. Vytížené jsou na 92 procent. Moravský developer Trikaya uvádí, že například na menším brněnském trhu mají stavaři zakázek stále dost. „Odložené projekty zatím u nás nemají vliv na jednání o ceně,“ říká ředitel výstavby Martin Štěpánek.

Do konce roku se však situace může rychle změnit, ekonomové českému stavebnictví předpovídají dvouprocentní ochlazení. Na to se připravuje například i šéf stavebnin Siko Tomáš Vala, jehož část byznysu tvoří i dodávky koupelen pro developery. „Teď se ještě dodělávají projekty, ale je pravda, že ty nové jsou z velké části pozastavené. To se ale zatím v našich dodávkách neprojevuje,“ vysvětluje Vala s tím, že zlom očekává ve druhé polovině roku.

Ačkoliv Siko na trhu zaznamenalo pokles objemu zakázek o dvacet až třicet procent, zatím se to nepropsalo do tržeb. Drahý plyn, který u obkladů a dlažeb tvoří třetinu hodnoty, v současné době dokonce až polovinu, totiž vyhnal cenu vzhůru. Podle Valy za poslední dva roky vzrostla dokonce nejvíce ze všech stavebních materiálů. Zatímco do června tak Siko mělo vyšší tržby než v předešlých letech, do konce roku Vala očekává, že tržby v Česku a na Slovensku o pár procent poklesnou, celkově je však vyžene vzhůru export.

Metrostav očekává tlak na nižší ceny

Na výrazné ochlazení se připravuje i největší stavební skupina Metrostav. „Dochází ke zřejmému poklesu na privátním trhu zejména u bytové a administrativní výstavby a to se následně odráží do celého stavebnictví. V současné době se projevuje delší setrvačnost stavebního trhu. Tlak na cenu je neustálý, ovšem v dnešní době je výrazně silnější,“ uvádí mluvčí Metrostavu Radim Mana.

Významná část developerů začala své projekty pozastavovat již koncem loňského roku. Důvodem je v první řadě růst úrokových sazeb, kvůli kterému se prodražuje financování projektů, ale také hypoték, kvůli čemuž výrazně ochladla poptávka po nových bytech. Trend ilustrují čísla Českého statistického úřadu (ČSÚ) z dubna. Stavební výroba v pozemním stavitelství, tedy výstavbě bytů, kanceláří i dalších nebytových prostor, se v tomto odvětví ke zmíněnému měsíci snížila meziročně o 5,3 procenta.

Mnoho developerů však pozastavovalo projekty právě i kvůli stavebním firmám, které se v době rychle rostoucích cen snažily ochránit svůj byznys inflačními doložkami. „Stavební firmy žádají za realizaci staveb v ročním až dvouletém horizontu desetiprocentní až dvacetiprocentní inflační doložky, což je pro developery mnohdy neakceptovatelné,“ popsal pro E15 před časem ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Tlak na stavaře sílí

Developeři už v posledních měsících dávali stavebním firmám najevo, že právě jejich nabídkové ceny mohou pomoci nastartovat některé pozastavené projekty. Opětovný růst by podle majitele developerské společnosti Central Group Dušana Kunovského mohl nastat ve chvíli, kdy by cena stavebních dodávek klesla o desetinu ve srovnání s loňským rokem.

Tlak na stavaře, aby šli s cenami dolů, sílí. „A očekáváme ještě větší tlak na nabídkovou cenu, která mnohdy hraničí s dumpingem,“ přiznává jednatel společnosti Swietelsky stavební Radim Čáp.

To se samozřejmě promítne do tržeb stavařů, vzhledem ke stále přetrvávají inflaci a rostoucím nákladům nebudou zisky, které z právě rozestavěných projektů utrží, dostatečně vysoké. I to by mohlo do budoucna znamenat velký problém. „To se s postupem času negativně projeví na ekonomické kondici některých stavebních společností, kterým budou chybět prostředky na obnovu technologií a personální rozvoj,“ varuje Čáp.

Sázka na vícenáklady

Stavební firmy však často nemají jinou možnost než se o zakázku ucházet i s vědomím toho, že neslibuje vysoký zisk. „Stavební firmy mají nemalé fixní náklady a ty potřebují rozložit i za cenu zakázky za nižší cenu. Často se také stává, že sice nabídnou nižší cenu, ale tu časem dorovnají na vícenákladech. V neposlední řadě má vliv bankovní financování stavebních firem – provozní úvěr od bank znamená, že musejí doložit stavební aktivitu, aby prostředky nevyužívaly například na krytí problémů s likviditou,“ vysvětluje ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. Dodává, že pozice developerů je nyní silnější ve vztahu ke stavebním firmám než dříve.

Stavařům nehraje do karet ani rychlost povolování bytových projektů ze strany úřadů. Za první čtyři měsíce vydaly stavební úřady o jedenáct procent povolení méně než v loňském roce. Loni navíc řadu stavebních firem podržely zakázky pro stát. I ten ale začíná výrazně šetřit.

„Stát stále rozjíždí investice do infrastruktury na centrální úrovni, klesá ale objem krajských investic do novostaveb i oprav. A zatímco donedávna byl příčinou hlavně vliv inflace na krajské rozpočty, nyní se k poklesu přidaly i plánované vládní úspory,“ popisuje mluvčí Skansky Ondřej Šuch.

s přispěním Adély Karolyové