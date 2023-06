Transformace České pošty bude levnější | e15.cz

Státní podnik Česká pošta a jeho pobočková síť se do roku 2026 přemění na kontaktní místo státu s občany, které bude poskytovat moderní a lidmi skutečně požadované služby. Zřejmě zahrne i některé bankovní služby, které nahradí zrušené bankomaty na venkově. Součástí transformace a stabilizace firmy bude také vyčlenění logistiky, tedy především balíkových služeb, do nového subjektu, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nová komerční státem vlastněná akciová společnost Balíkovna se vyčlení z České pošty k 1. lednu 2025.

„Finanční model České pošty je dlouhodobě neudržitelný. Celková stabilizace a transformace si vyžádá v letech 2024 až 2026 potřebu státní pomoci ve výši 4,5 miliardy,“ řekl šéf rezortu vnitra. To je výrazně méně, než ještě v březnu předpokládal. Tehdy Rakušan hovořil o více než osmi miliardách korun.

Pokud by k zásadním změnám ve struktuře a fungování pošty nedošlo, podnik by podle svého pověřeného ředitele Miroslava Štěpána prohloubil během příštích tří let ztrátu na 12 miliard korun. Letos počítá pošta se ztrátou okolo 1,5 miliardy korun proti původně odhadovaným 3,5 miliardy.

Balíkovna, která vznikne na základě zvláštního zákona, by měla v letech 2025 a 2026 vykazovat tržby okolo šesti až sedmi miliard korun. Státní podnik Česká pošta bude dále provozovat pobočkovou síť, zachová si doručování listovních zásilek a peněžních poukázek a rozšíří poskytování služeb pro stát.

„Pošta se přemění na offlinovou a onlinovou ruku státu, všude bude na dosah. Zprostředkuje agendy státu směrem k občanům,“ uvedl Štěpán.

Pošta má napříště poskytnout řešení digitální agendy všem, kteří k ní sami nemají přístup. Mohla by také zajišťovat služby, na které stát kvůli redukci agend nebude mít dostatečné personální kapacity. Ministr vnitra zdůraznil, že za hlavní výhodu České pošty považuje širokou pobočkovou síť. Tu po zeštíhlení o tři sta kontaktních míst tvoří 2900 poboček.

Pobočková síť pošty by podle Rakušana mohla rovněž sloužit jako infrastruktura, kterou by mohli využívat i soukromí klienti. Jako příklad zmínil zajištění výběru hotovosti v místech, kde se bankám nevyplatí provozovat bankomaty.

Česká pošta je v posledních pěti letech ztrátová kvůli úbytku provozu i nedostatečné úhradě nákladů státem. Loni zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy na 1,725 miliardy korun. Letos je výhled lepší, provozní výsledek hospodaření by se měl stabilizovat v roce 2025.

Výsledkem transformace podniku by měl být přírůstek výnosů ve výši 9,3 miliardy korun, z toho 2,9 miliardy mají přinést služby pro stát a 4,7 miliardy rozvoj komerčních služeb. Okolo 1,7 miliardy budou tvořit jednorázové výnosy. Naopak úspory dosáhnou 3,1 miliardy díky zeštíhlení řízení, rozvoji partnerských pošt a centralizaci regionální logistiky.