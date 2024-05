Peking, který ovládá dodávky solárních panelů do Evropy, by se rád prosadil v dalším odvětví obnovitelných energií. Čínští producenti větrných turbín už vévodí globálnímu trhu a na příznivé ceny lákají i zákazníky ze starého kontinentu. Představují tak další riziko pro strádající unijní větrný průmysl. Brusel je však ostražitý a minulý měsíc zahájil vyšetřování čínských aktivit v pěti evropských zemích kvůli podezření ze státní podpory a narušování hospodářské soutěže.

Život v Česku se mu líbí, až však jednou v Evropě skončí, chce generální ředitel CPI Property Group Američan David Greenbaum zamířit domů za oceán. „Mám dům v Maine a rád se tam vracím,“ říká v rozhovoru pro e15 magazín. Svůj volný čas pak možná využije k napsání knížky. „Myslím, že umím psát, ale když jsem byl mladší, tak jsem neměl co říct. Nyní už mám v zásobě zajímavé příběhy.“

Letošní demolicí obrovité černé stavby, které kvůli ošklivému vzhledu neřekli Plzeňané jinak než Skleněné peklo, jako by se definitivně završilo období, kdy se západočeské město mohlo rozvíjet bez ladu a skladu. Magistrát dohlíží na rozvoj brownfieldů po někdejších továrnách uprostřed města. Jde o místa, která mají potenciál přitáhnout život zpět do centra.

Takzvané jednotné inkasní místo má umožnit podnikům i občanům posílat státem požadované údaje a také daně, pojistné a různé poplatky jen na jednu „adresu“. A zároveň na ní řešit případné nedostatky. To by firmám, lidem i státu ušetřilo čas a peníze. Ve svém programovém prohlášení zavedení jednotného inkasního místa slíbil kabinet Petra Fialy (ODS). Do konce volebního období ale zřejmě zůstane vše při starém.

VIDEO: Ministr školství Mikuláš Bek vystoupil v pořadu FLOW na e15

