Takzvané jednotné inkasní místo má umožnit podnikům i občanům posílat státem požadované údaje a také daně, pojistné a různé poplatky jen na jednu „adresu“. A zároveň na ní řešit případné nedostatky. To by firmám, lidem i státu ušetřilo čas a peníze. Zjednodušení a zlevnění těchto zákonných povinností bylo hitem daňové reformy bývalého ministra financí za TOP 09 Miroslava Kalouska. Jeho nástupce Andrej Babiš (ANO) ale projekt zastavil. Jednotné inkasní místo pak slíbil ve svém programovém prohlášení kabinet Petra Fialy (ODS). Do konce volebního období ale zřejmě zůstane vše při starém.

Důvodem průtahů je podle úřadů příprava složité zakázky za několik miliard korun a nutnost postupného propojení databází Finanční správy, České správy sociálního zabezpečení, úřadů práce, ministerstva zdravotnictví a Českého statistického úřadu. V další fázi se nový systém propojí i se zdravotními pojišťovnami, kterých je nyní sedm. Náročnost opatření pro statisíce soukromých subjektů, které hradí daně a pojistné za miliony pracovníků, uznává i opozice.

„Finanční správa aktuálně spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími institucemi na analytických a přípravných pracích týkajících se sběru dat od zaměstnavatelů,“ uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Klára Křehlová.

Hlavním cílem projektu je, aby podniky nahlašovaly státu údaje o svých zaměstnancích jen do jednoho centrálního úložiště, a nemusely je tak opakovaně posílat různým úřadům nebo pojišťovnám. „Vedle významného snížení administrativní zátěže firem a zefektivnění přenosu dat mezi nimi a státem to přinese výhody i občanům, kterým se zjednoduší práce při vyplňování daňových přiznání,“ dodala Křehlová.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že ve spolupráci s rezortem práce se podaří uzavřít zakázku ještě letos, aby měla vláda přesnější informace o ceně, a především o termínu spuštění jednotného inkasního místa. „Určitě to ale nebude do ledna příštího roku,“ upozornil Stanjura. Alespoň první fáze systému by podle něj mohla fungovat za dva roky po podpisu smlouvy s dodavatelem.

Soustředění sběru daňových a pojistných údajů a odvodů pod jednu střechu doporučila také Národní ekonomická rada vlády jak před přípravou vládního balíčku na konsolidaci veřejných financí, tak v sadě návrhů pro zvýšení ekonomického růstu České republiky ze začátku roku. Důvodem je značná komplikovanost a nákladnost stávající daňové a pojistné administrativy pro plátce i stát.

Které své sliby vláda zrušila Z důvodu vysokého zadlužení státu vláda škrtla svůj slib, že sníží sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body. Předpokladem pro takový krok byly podle kabinetu konsolidované a dlouhodobě udržitelné veřejné finance. V původním vládním programu se psalo o vytvoření pravidla daňové brzdy, které by stanovilo strop daňového břemene. Jakmile by ho složená daňová kvóta dosáhla, zvyšování daní by bylo automaticky vyloučené. V aktualizovaném programu se už záměr neobjevil. Pod stůl spadl i závazek mezigenerační solidarity. Měl spočívat v možnosti posílat jedno procento sociálního pojištění jako příspěvek k důchodu vlastním rodičům nebo prarodičům. Vláda od opatření ustoupila, protože by údajně negativně ovlivnilo vztahy v rodinách.

Podniky by jednotné inkasní místo jednoznačně přivítaly, pomohlo by velkým i malým společnostem. „Pokud má firma třeba sedm zaměstnanců a každý je u jiné zdravotní pojišťovny, musí posílat formuláře na sedm adres a zároveň hradit sedm separátních plateb. Další formuláře a platby pak posílá na finanční úřad, sociální správu a tak dále,“ vysvětlila na příkladu provozní ředitelka společnosti NeoTax Nikola Žítková.

Současný kabinet se k opatření zavázal hned dvakrát. „Zavedeme jednotné inkasní místo a budeme rozvíjet elektronické nástroje státu,“ stojí v programovém prohlášení. Na jiném místě dokumentu se pak píše: „Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.“

Ministerstva financí a práce ujišťují, že na projektu intenzivně pracují. Komplikací je ale také to, že spuštění jednotného inkasního místa bude předcházet ještě nový daňový informační systém.

„Je to velmi náročné, ale současná vláda by určitě měla deklarovat, kam jednotné inkasní místo posunula,“ je přesvědčena exministryně financí a stávající předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Vznik centrální instituce pro povinné údaje a odvody byl přitom uzákoněn už před více než deseti lety. Než ale norma začala platit, zrušila ji bývalá vláda Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD). Podle Sobotky a Babiše, který v té době řídil rezort financí, nebyla pro opatření připravena infrastruktura a údajně by se všechno nestihlo.