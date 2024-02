Českému fondu rizikového kapitálu Credo Ventures zakladatele Ondřeje Bartoše se podařil další prodej technologického startupu do rukou velké americké společnosti. Softwarový podnik Dynatrace sídlící v Massachusetts získal původem brněnskou firmu Runecast. Výši transakce firmy nekomentovaly, podle informací e15 se nicméně jedná o částku 37,5 milionu dolarů, zhruba 900 milionů korun, a to ve formě hotovosti a akcií Dynatracu. Obchod má být hotový do konce března.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje ve spolupráci se zástupci firem i personálních agentur novelu zákoníku práce, která má přinést větší flexibilitu a pomoci uchazečům v předdůchodovém věku vstoupit snáz na pracovní trh. „Obdrželi jsme kolem 120 podnětů, detaily zveřejníme do konce února,“ říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Hospodářská komora očekává, že do roku 2032 klesne populace v produktivním věku o více než 240 tisíc osob. Stát a firmy proto společně hledají cesty, jak na pracovním trhu co nejdéle udržet seniorní zaměstnance.

Firmy z celého světa působící v IT oboru už od ledna zrušily přes 34 tisíc pracovních míst. Společnosti snižují své výdaje a přesměrovávají zaměstnance na jiné úkoly, aby měly více prostředků na investice do nových oblastí, především do generativní umělé inteligence. Výrazně více než na zbytek odvětví propouštění dopadá na herní průmysl. Lidí se ale zbavovali i ti největší, jako je Microsoft nebo Meta.

Skupina lidí narozených od druhé poloviny devadesátých let do roku 2010 je rozštěpená. V generaci Z, jak se jí říká, se za pouhých šest let muži a ženy od sebe hodnotově výrazně vzdálili. Zatímco ženy zaujímají spíš liberálnější postoje, muži jsou v některých otázkách dokonce konzervativnější než starší ročníky.

