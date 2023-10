Developer vyškolil odpůrce výstavby. Státní podniky škrtají | e15.cz

Blokování developerských projektů ze strany obyvatel je v Praze na denním pořádku. Aktuální případ u stanice metra Lužiny ale ukazuje, že tvrdý odpor proti výstavbě se nemusí odpůrcům vyplatit. Více než deset let protestovali obyvatelé Prahy 13 proti projektu dvou věžáků. Úřady nyní odmítly jejich námitky a daly za pravdu developerovi. Ten do měsíce zahájí výstavbu. Radnice Prahy 13 připouští, že kvůli tomu, že radnice a obyvatelé projekt pouze odmítali, neměl developer důvod přistoupit na kompromis a snížit počet pater.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě by měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Počítá s tím klimaticko-energetický plán, který dnes schválila vláda.

Jednou z velkých neznámých současné bezpečnostní krize na Blízkém východě je, jak dalece se do situace vloží libanonský Hizballáh. Militantní šíitská organizace, označovaná za nejmocnější nestátní armádu světa, by mohla Izraeli způsobit velké potíže. Její aktivita by navíc nejspíše vyvolala dominový efekt. Není vyloučené, že by do střetu zasáhly Spojené státy. Hizballáh tak musí dobře vážit, zda mu horlivost spíše neuškodí a nepřijde o své postavení v Libanonu. Konečné rozhodnutí o tom, co podnikne, však může padnout v Íránu, který nad organizací drží patronát.

Rušení pracovních míst a propouštění se nevyhýbá ani státním podnikům. Důvody jsou různé. Zatímco Lesy ČR už tolik neřeší kůrovce, takže potřebují méně pracovníků lesní správy, Povodí Labe se potýká s propadem příjmů a tlakem státu na zeštíhlení. A České dráhy sice nabírají až stovky strojvedoucích, elektrikářů nebo strojních zámečníků, v administrativě ale digitalizují a ruší místa.

