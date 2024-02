Je to stále hudba vzdálené budoucnosti, než se začne ve velkém využívat vlaková doprava ve stavebnictví. Zvlášť když tuzemská síť není připravená ani na moderní vysokorychlostní přepravu lidí. Potřeba snižování emisí nicméně nutí stavebníky i dodavatele stavebních materiálů pokukovat po alternativách ke kamionové dopravě. Ti, kteří mají v blízkosti staveniště koleje, tak mají výhodu.

Pokud země NATO nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa jim nepřijdou na pomoc. Trump, který se uchází o republikánskou nominaci na prezidenta, se tak v sobotu vyjádřil během předvolební kampaně ve městě Conway v Jižní Karolíně. Řekl dokonce, že by v takovém případě Rusko povzbudil, ať si dělá, co chce. Informuje o tom server televize CNN, který to označuje za "ohromující" přiznání, že by Trump v případě svého zvolení nedodržel základní ustanovení Severoatlantické aliance o kolektivní obraně. Bílý dům v reakci slova Trumpa označil za "odporná a šílená".

Americký akciový index Standard & Poor's 500 v pátek poprvé uzavřel nad 5000 body. Mohly za to zisky firem s velkou kapitalizací, jako je výrobce čipů Nvidia. Investory také povzbudily údaje o silných výsledcích hospodaření a mírná revize loňských údajů o inflaci ve Spojených státech, která podpořila očekávání, že centrální banka USA (Fed) letos sníží úrokové sazby.

Stárnutí populace, technologický pokrok a s ním související flexibilita nebo odmítání zakázek kvůli chybějícím zaměstnancům. To jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL jedny z hlavních budoucích výzev pracovního trhu. Rezort proto koncem ledna ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy představil první obrysy interaktivního modelu trhu práce. Ten by do budoucna mohl firmám mimo jiné ukázat, v jakých skupinách obyvatel mohou hledat zaměstnance. Těch je totiž na českém pracovním trhu stále nedostatek.

