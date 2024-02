Stárnutí populace, technologický pokrok a s ním související flexibilita nebo odmítání zakázek kvůli chybějícím zaměstnancům. To jsou podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL jedny z hlavních budoucích výzev pracovního trhu. Rezort proto koncem ledna ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy představil první obrysy interaktivního modelu trhu práce. Ten by do budoucna mohl firmám mimo jiné ukázat, v jakých skupinách obyvatel mohou hledat zaměstnance. Těch je totiž na českém pracovním trhu stále nedostatek.