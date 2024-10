Vláda Petra Fialy se odhodlala v uplynulých dnech k odvážnému kroku: zahodit problematický digitální stavební systém do koše a vysoutěžit systém úplně nový. Však co nejhoršího se může stát? Třeba že Evropská komise odmítne prodloužit České republice lhůtu pro čerpání peněz z Národního plánu obnovy a potřebné stamiliony až miliardy budou muset jít ze státního rozpočtu. Nebo si to příští vláda, která bude podepisovat smlouvu s dodavatelem, všechno rozmyslí a rozhodne se vypsat vlastní tendr. A i kdyby šlo všechno podle plánu, stavebníci i úředníci budou muset tři roky bojovat s polovičatými systémy.

Česká letecká skupina Smartwings dokončila zásadní krok na cestě k novému holdingovému uspořádání. Zatímco dosud byly České aerolinie součástí Smartwings, nyní se role obrátily. Jediným akcionářem Smartwings jsou České aerolinie.

VIDEO: Další spolupráce s Piráty? Umím si to představit. Byli emotivní, dnes by to tak neřekli, říká ministryně Černochová v pořadu FLOW

Jednadvacáté století je stoletím technologických společností, které představují čím dál vážnější konkurenci mimo jiné i pro automobilky. Do jejich ještě před pár lety stabilního a snadno předvídatelného byznysu vstupují jednak výrobci baterií do elektromobilů z Asie a jednak technologické giganty ze Spojených států. Řada automobilek na službách od firem typu Apple či Google už nyní výrazně závisí. Zámořští lídři technologických inovací navíc posilují svou pozici další „nenápadnou“ cestičkou k řidiči, a především k datům o něm – hlasově ovládaným asistentem podporovaným umělou inteligencí.

Položme si fatální, jakkoli banálně působící otázku: Jak poznat, do které akcie investovat? Předhodit tuhle otázku investorskému plénu, během pár okamžiků budete zavaleni tunami (či tsunami) vesměs protichůdných odpovědí, přičemž diskuze nejspíš posléze vygraduje v hejty napříč různými názorovými skupinami. Komunita divoce se ohánějící pravítky bude halasně upřednostňovat technickou analýzu. A bude tvrdit, že je vlastně úplně jedno, jakou akcii kupujete, pokud je zrovna graf vývoje její ceny v tom správném „vztahu s Měsícem“. Fundamentalisté je budou překřikovat a na kalkulačkách divoce počítat poměry P/E (tedy ceny vůči generovaným ziskům) a okamžitě z rukávů sypat seznamy podhodnocených akcií. V tomto sloupku ale obvykle nebýváme stoupenci složitých řešení. Nazvěme náš přístup třeba buffettismem.

