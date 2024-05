Jihokorejský holding Doosan, světový výrobce parních turbín, chystá investice do svého plzeňského závodu. V pondělí během Dne česko-korejského průmyslového partnerství oznámil, že do české firmy Doosan Škoda Power předá know-how na výrobu generátorů a také plynových turbín pro vodíkové elektrárny. K tomu zástupci Doosanu potvrdili i dřívější spekulace, že plzeňská Škoda bude potenciálním dodavatelem turbíny pro nový dukovanský blok. Ve spolupráci s uchazečem o jaderný tendr Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) se tím jihokorejské společnosti snaží zvýšit šance na získání největší zakázky v novodobé české historii.

Značka Pietro Filipi, která se v roce 2021 dostala do konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Raška ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e-shop Trenýrkárna.cz. Firmy o tom informovaly v tiskové zprávě, výši transakce nezveřejnily. Na českém trhu značka Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mička. Kvůli omezením v době pandemie covidu-19 ale skupina, do které spadala také firma Kara Trutnov, zkrachovala.

Podívejte se na rozhovor s ředitelem České televize Janem Součkem v pořadu FLOW:

Rozhovor s generálním ředitelem ČT Janem Součkem pro FLOW • e15

Do zhruba tříapůltisícových Moravan je to z Brna něco přes sedm kilometrů. Mají tu nejen rybáře a myslivce, ale také volejbal, florbal nebo judo a nabízejí tak mnohem víc než běžné obce v Česku. A jsou také největším překvapením velkého srovnání e15 s názvem Nejlepší místo k životu. V celorepublikovém přehledu skončily na druhé příčce hned za Prahou, absolutním vítězem indexu.

Olomoucký podnikatel Richard Morávek spolu se svými partnery stojí za jedním z nejúspěšnějších českých obchodních center Galerie Šantovka, v hanácké metropoli chystá rezidenční výškovou budovou Šantovka Tower, jejíž územní rozhodnutí dostalo letos v březnu zelenou. Jeho společnost Redstone Real Estate připravuje v Olomouci také stavbu zcela nové čtvrti. Jeho projekty jsou rozkročené od logistiky přes obchod a zábavu až po bydlení. Morávek také začíná expandovat do dalších regionů. Chce stavět v Pardubicích, Ostravě i v severních Čechách. „Víc institucí a společností se bude do regionů stěhovat a my na tento trend reagujeme s předstihem,“ předpovídá Morávek.

Soukromý sektor často kritizuje státní správu kvůli nedostatečné úrovni digitalizace, nicméně v dobách ekonomického poklesu i firmy tlumí modernizaci svých provozů a odkládají investice do inovací. Loni v Česku také víc než trojnásobně vzrostl podíl firem, které při svém fungování využívají umělou inteligenci. Vychází to z reportu Digitalizace podniků společnosti Asseco Solutions, který má redakce e15 k dispozici.

