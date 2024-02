Prakticky bezprostřední levnější firemní úvěry a příslib dostupnějších hypoték. Takové je základní poselství pro domácí ekonomiku z České národní banky, která o půl procentního bodu snížila svou základní úrokovou sazbu. Rozhodnutí centrálních bankéřů bylo razantnější, než čekala odborná obec i trh. Výsledek rozhoupal kurz koruny, která během dne oslabovala až o sedm desetin procenta. Do konce roku momentálně sázejí trhy na další masivní poklesy sazeb ČNB. Ty by v závěru tohoto roku měly začínat číslicí tři.

Šest párů ponožek do devadesáti korun, v adekvátní kvalitě vzhledem k ceně. Možnost vytočit si kupony až v hodnotě dva a půl tisíce korun. Dovoz mezi osm a půl tisíci kilometry vzdálenou Čínou a Českem zdarma. Ale také kopírování západních značek a bezpečnostní riziko kvůli propojení s čínskými servery. Online tržiště Temu v posledním roce vzalo západní zákazníky hladové po levném zboží útokem. V současné době hraje z byznysového hlediska velmi nejistou hru, jejíž šance na úspěch jsou zhruba na úrovni ruské rulety v posledním kole. Na vyvolání pořádné nervozity mezi českými e-shopy to ale stačí. Teď všichni jen vyčkávají, jak dlouho ještě Temu udrží svůj agresivní marketing.

Ministerstvo obrany má letos rekordních více než sedmdesát miliard korun na investice. Část z toho padne například na první platby za nadzvukové letouny F-35 nebo nová bojová vozidla. Posunout se má také projekt transportních letadel, zřejmě půjde o stroje Embraer, či tanků Leopard. Šéfka rezortu Jana Černochová (ODS) ujišťuje, že do konce roku využije všechny peníze. „Máme velmi dlouhé seznamy toho, co potřebujeme nakoupit, opravit. Spoustu let se do obrany neinvestovalo, bylo jen na nejnutnější věci,“ říká.

Nejvyšší soud Spojených států se ve čtvrtek začal zabývat tím, jestli může být bývalý šéf Bílého domu Donald Trump vyloučen z některých letošních primárek před listopadovými prezidentskými volbami. Soudci tak teoreticky mohou svým verdiktem zabránit Trumpovi v jeho opětovné kandidatuře na post prezidenta USA. Jak velká je šance, že se o příští hlavě státu rozhodne v soudní síni?

