Právní problémy exprezidenta a současného favorita na nominaci Republikánské strany narostly za poslední rok do takových rozměrů, že se v nich dá jen obtížně zorientovat. Trump čelí obvinění například ze špatného nakládání s tajnými vládními dokumenty nebo ze snahy zvrátit výsledky minulých prezidentských voleb z roku 2020, ve kterých ho porazil Joe Biden. Už loni na jaře byl také shledán vinným ze sexuálního zneužití americké novinářky a spisovatelky Jean Carrollové. Avšak pouze jediný z jeho početných soudních procesů ho aktuálně může přímo vyřadit z boje o Bílý dům.

Jedná se o prosincové rozhodnutí Nejvyššího soudu ve státě Colorado, jenž diskvalifikoval Trumpa z tamních republikánských primárek s odvoláním na 14. dodatek americké ústavy. Ten zakazuje vykonávat veřejné funkce osobám, které se zapojily do protiústavního povstání nebo vzpoury, za což lze podle coloradských soudců považovat Trumpovo počínání z 6. ledna 2021, kdy jeho radikální stoupenci zaútočili na sídlo amerického Kongresu a při následných nepokojích zemřelo pět lidí. Ke stejnému verdiktu následně dospěla i nejvyšší volební úřednice ve státu Maine. Exprezidentovi právníci proto sami požádali Nejvyšší soud USA, aby tyto případy přezkoumal.

„Pokud by federální Nejvyšší soud souhlasil s rozhodnutím Nejvyššího soudu v Coloradu a rozhodnutím ministra spravedlnosti státu Maine, mohla by více než desítka států v zemi přistoupit k zamezení Donaldu Trumpovi kandidovat jak v primárních, tak i v obecných volbách,“ potvrzuje amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš.

Jelikož se primárky v dotčených státech kvapem blíží, měl by dnes započatý soud dospět k finálnímu verdiktu ještě před takzvaným volebním superúterým, které letos vychází na 5. března. Šance, že Trump přijde o možnost kandidovat, je ale podle českých i zahraničních komentátorů spíše malá.

V první řadě musí soudci ve velmi krátkém čase posoudit zcela bezprecedentní případ, protože ještě nikdy v historii Spojených států nebyl 14. dodatek, jenž byl uzákoněn po americké občanské válce, využit k zpochybnění způsobilosti prezidentského kandidáta, podotýká britský deník The Guardian. Americká stanice CNN zase připomíná, že Trumpovi nahrává i současné složení Nejvyššího soudu. Šest z devíti soudců je považováno za konzervativní a tři z nich – Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha a Amy Coneyovou Barrettovou –dokonce nominoval do úřadu samotný Trump.

„Nynější členové Nejvyššího soudu se navíc hlásí k rigidnímu výkladu americké ústavy a velice pravděpodobně sklouznou k tomu, že výklad tohoto dodatku není zcela jasný na to, aby si díky němu mohli dovolit Trumpa vyškrtnout z volebního boje,“ uvedl ve videopořadu Spotlight novinář serveru Voxpot Matěj Schneider.

Nejvyšší soud USA se patrně bude letos zabývat i dalšími kauzami amerického exprezidenta. „Kolem nich však panuje spousta nejistoty. Hlavně jestli se stihnou vyřešit do listopadových voleb. Nehledě na to, že uchazeči o prezidentský post teoreticky mohou kandidovat i z vězení,“ konstatuje Beneš. Přesto se nedá říct, že probíhající soudní spory výsledek nadcházejících prezidentských voleb nijak neovlivní.

Z předvolebních analýz vyplývá, že přibývající žaloby sice Trumpa posilují u jeho skalních příznivců, kteří je vnímají jako důkaz zkorumpovaných demokratických politiků a úřadů ve Washingtonu a jejich snahu umlčet favorita voleb. Výrazně mu ale škodí u nerozhodnutých a nezávislých voličů.

Třeba nedávný průzkum společnosti Morning Consult a agentury Bloomberg ukázal, že až 53 procent voličů v sedmi klíčových státech (takzvaných swing states) by v případě Trumpova právoplatného odsouzení v jedné či více kauz, hlasovalo pro jeho soupeře. Pokud by měl exprezident nastoupit do vězení, byl by jejich počet ještě vyšší. „Žaloby tudíž pomáhají Trumpovi ve stranických primárkách, zároveň však pro něj představují velké nebezpečí v obecných volbách,“ shrnuje Beneš.

Britský list The Financial Times rovněž minulý týden upozornil, že nekonečné soudní tahanice významně vyčerpávají Trumpův volební rozpočet. Exprezidentův tým loni utratil za právní bitvy více než 52 milionů dolarů (1,2 miliardy korun), což je skoro třetina ze všech prostředků, které na kampaň za stejné období vybral.

Soudy by teoreticky mohly promluvit do volebního boje i v případě Trumpova pravděpodobného protivníka Bidena. Jeho syn Hunter totiž čelí obvinění z daňových úniků nebo neoprávněného držení palných zbraní. Podle Beneše však aféry Bidena mladšího momentálně nejsou pro voliče Demokratické strany důležitým tématem. „Umím si ale představit, že až skončí primárky a spustí se reálná předvolební kampaň v rámci souboje Trump versus Biden, tak dojde i na Huntera Bidena a republikáni jeho problémy se zákonem a drogami budou tematizovat,“ připouští amerikanista.