Ranní check: Fed zvýšil základní úrok, Důchodové pojištění bude výhodnější | e15.cz

Od ledna vzroste přibližně o polovinu nejvyšší možný státní příspěvek penzijního připojištění, lidé si však budou muset každý měsíc ukládat více peněz. Strop, nad který už bonus neporoste, má podle návrhu ministerstva financí stoupnout z tisícikoruny na 1700 korun. Tito střadatelé získají od státu 340 korun měsíčně místo stávajících 230 korun. Ještě v březnu se počítalo se zvýšením jen o 40 korun. Přesto by měly být dopady na výdaje státního rozpočtu spíše pozitivní.

Platforma pro ubytování Airbnb ohlásila výrazné změny ve vztahu k zákazníkům. Firma v očekávání nejsilnější sezony od založení například zavedla ve spolupráci s fintechovým startupem Klarna odloženou platbu za ubytování, prioritní zákaznický servis nebo nižší poplatky za dlouhodobé pobyty. Chce se také více soustředit na nabídku ubytování ve formě jednotlivých pokojů v obydlených bytech.

Osobní automobily registrované v Česku patří k suverénně nejstarším v Evropě. A může být ještě mnohem hůř. Přijme-li Evropa emisní normu Euro 7 v „přísné“ podobě, v Česku patrně ještě vzroste nynější už tak vysoký průměrný věk aut, který činí šestnáct let. Stáří vozů je přitom v nepřímé úměře k bezpečnosti provozu i ekologické zátěži, na jejíž snižování Euro 7 cílí.

Měnový výbor americké centrální banky (Fed) ve středu na závěr dvoudenního zasedání podle očekávání zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma pět procent až 5,25 procenta. Centrální banka v prohlášení naznačila, že možná pozastaví další zvyšování úroků.

Zvyšováním úroků se Fed snaží zpomalit inflaci, která v březnu činila pět procent. Růst úroků má snížit výdaje za zboží a služby a dostat inflaci zpět k dvouprocentnímu cíli.

Economic growth in the first quarter was “modest,” Fed Chair Powell said. Housing “remains weak” thanks to higher mortgage rates https://t.co/ROKTNzNBwu pic.twitter.com/H1bzQBza3g