Mnoho Američanů bude při rozhodování koho volit v listopadových prezidentských volbách silně ovlivněno ekonomickými okolnostmi. Tedy spíš vnímáním hospodářské situace. Je také jisté, že republikánský kandidát Donald Trump se bude demokraty snažit vykreslit jako neschopné ochránit americké hranice. Jeho demokratická rivalka Kamala Harrisová bude zase zdůrazňovat, že mnoho voliček v posledních letech přišlo o „reprodukční svobodu“.

Akcie americké čipové společnosti Intel byly dlouhou dobu považovány za jakýsi stablecoin. Převzato z hantýrky kolem kryptoměn to znamená, že investice do Intelu do jisté míry představovala bezpečné uložení peněz. Sešup nastal až v poslední době vlivem zpráv o masivním propouštění, propadu do ztráty a obecně nedobrých vyhlídkách pro blízkou budoucnost firmy. Zatímco širší veřejnost panikaří až nyní, na pozadí se o problémech této legendy špitá už dlouho. A otázkou je, zda se z nich někdy dostane.

VIDEO:Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, švarcsystém nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Téměř kafkovský rozměr získala v posledních týdnech insolvence padlého kryptoměnového podnikatele Václava Hollera. Řízení s majitelem zkrachovalé společnosti Cryfin, která po sobě zanechala dluhy převyšující jednu miliardu korun, se totiž zadrhlo na výměně insolvenčního správce. Bizarní obtíž spočívá v tom, že bývalý a současný správce si nejsou schopni předat Hollerovu agendu, která mimo jiné čítá tisíce dokumentů v elektronické formě, jež jsou potřebné pro efektivní pokračování v řízení. Zcela nečekaná komplikace hrozí nejen prodloužením celého řízení, ale i podstatně vyššími náklady na insolvenci.

Správa železnic vyhlásila tendr na instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS na více než stokilometrovém úseku od státní hranice s Německem do Kralup nad Vltavou. Zakázka nakonec vyjde na více než 12 miliard korun. Vítěz tendru zpracuje projekt a následně zajistí stavbu i údržbu systému. Do tendru se podle informací e15 přihlásila tři konsorcia. Jedno z nich vedené českou dcerou francouzského giganta Alstom ale bylo ze soutěže vyloučeno.

Stane se dnes: