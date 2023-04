Ranní check: Hello bank! se stahuje z českého trhu, developerům v Brně padá byznys | e15.cz

Hello bank!, která je pobočkou největší francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, postupně ukončuje své aktivity na českém trhu. Od pondělí přestává poskytovat novým klientům veškeré produkty. Hello Bank! to uvedla na svých webových stránkách. Podle dvou zdrojů e15 z bankovních kruhů chce aktiva a klienty Hello bank! převzít Česká spořitelna.

Celkem 108 bytů se podařilo prodat developerům v Brně za první tři měsíce letošního roku. Podle dat developerské společnosti Trikaya se jedná meziročně o šedesátiprocentní propad. Trh s novými byty v Brně zamrzl v loňském roce v návaznosti na rapidní růst úrokových sazeb hypoték. V průměru se tam teď prodává jeden nový byt za den.

Necelou osminu nákladů na ozdravení České pošty a její přeměnu v moderní firmu by mohl dodat prodej nepotřebných nemovitostí, v nichž od července skončí poštovní pobočky. Zánik tří stovek obslužných míst ze stávajících 3200 zároveň státnímu podniku ušetří stovky milionů korun ročně na provozních nákladech. Propuštěno bude nakonec 950 zaměstnanců místo donedávna odhadovaných šestnácti set. Transformace pošty plánovaná na letošní a příští rok si vyžádá 8,4 miliardy korun, předpokládá vláda.

Na maloobchodním trhu dodavatelů energií skončila další firma. Společnost Česká Regionální Energetika, která měla ještě v lednu zhruba 3700 odběrných míst, prodala svůj zákaznický kmen domácností svému konkurentu První česká energie. Prodávající se chce soustředit už jen na velkoobchod, potažmo dodávky velkoodběratelům, tedy větším podnikům.

