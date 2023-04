Investice do startupů se zadrhly, Fialova cesta do Asie pomůže hlavně zbrojařům | e15.cz

Když americká společnost Netflix loni v dubnu zveřejnila výsledky hospodaření za první tři měsíce roku, mezi investory vypukla panika. Kurz akcií se prudce propadl poté, co firmě poprvé od roku 2011 klesl počet předplatitelů. Vypadalo to, že do té doby rychle rostoucí průkopník internetové televize má nejlepší časy za sebou. Nyní ale vše naznačuje, že se dění v Netflixu vrací do správných kolejí. Pomáhá tomu i boj proti sdílení hesel mezi uživateli.

Nestabilní ekonomická situace a zvyšující se úrokové sazby centrálních bank zpožděně doléhají na startupový svět. Svědčí o tom stále nižší objemy peněz, které investoři v posledních měsících posílají do mladých firem po celém světě. Turbulence se nevyhýbají ani Česku. Investoři v rekordním loňském roce napumpovali do startupů za první čtvrtletí 161,5 miliardy dolarů, letos ve stejném období to bylo pouze 75,7 miliardy dolarů.

Pryč jsou dny, kdy se česká zahraniční politika řídila imperativem „Čelem k Číně!“. Současná vláda Petra Fialy (ODS) se snaží proniknout na okolní trhy na Filipínách, v Indonésii, Singapuru, Kazachstánu, Uzbekistánu či ve Vietnamu, které se snaží zbavit závislosti na asijském obrovi. „Cesta premiéra a několika desítek českých firem je historická,“ myslí si Martin Tlapa, bývalý náměstek ministerstva zahraničních věcí pro ekonomickou diplomacii.

Největší světový producent elektroniky a výrobce iPhonů Foxconn bude vyrábět elektrické automobily. Tchajwanská firma se proto začala ohlížet také po českém trhu úzce napojeném na automobilový dodavatelský řetězec. Zástupci Foxconnu podle informací E15 prezentovali své plány českým podnikatelům během nedávné návštěvy šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) v Tchaj-peji.

