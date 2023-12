Do obchodních center nechodí lidé jen nakupovat, ale také se bavit. Majitelé nákupních center začali investovat do rozšíření a přestaveb starších lokalit v regionech, kam přidávají restaurace, sauny a třeba i multikina. Byznys s obchodními centry poslední léta přešlapoval na místě a jinde než v Praze se nerozvíjel. S obnoveným nákupním apetitem spotřebitelů se to má v příštích letech změnit.

Cena nejrozšířenější kryptoměny se po zhruba sedmnácti měsících podívala nad 40 tisíc dolarů. Podle jejích držitelů ale bitcoin to nejlepší teprve čeká. Bitcoin posílil o více než 12 procent za týden, letos vynesl přes 140 procent. Tento vývoj dává vzpomenout na některé divoké představy o tom, kam až by se mohla cena kryptoměny vyšplhat. Nejodvážnější je v tomto směru odhad Roberta Kioysakiho. Podle autora bestselleru Bohatý táta, chudý táta bude stát bitcoin nejpozději v roce 2025 půl milionu dolarů.

Globální trhy může brzy ochromit další válečný konflikt. Venezuela si už desítky let nárokuje podstatnou část území sousední Guyany, které je bohaté na nerostné suroviny, nacházejí se zde významná naleziště ropy, plynu, zlata a mědi. Napětí mezi oběma jihoamerickými státy se vyhrotilo na začátku prosince, kdy se drtivá většina Venezuelanů vyslovila v referendu pro to , aby jejich vláda rozporovaný region, známý jako Esequibo, anektovala. Obyvatelé Guyany se nyní obávají vojenské invaze. Opravdu k ní může dojít? A co by to znamenalo pro zbytek světa?

Pátrání po nemovitém majetku s neznámými vlastníky je výpravou v čase do minulých století. Lidem může přinést nečekaný zisk a také odhalení dosud neznámých předků. Obcím pak pomáhá rozhýbávat výstavbu a státu dokončovat důležité projekty, jako jsou například dálnice.

