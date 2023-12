Britsko-indickému oceláři Sandjeevu Guptovi se krátí čas na záchranu ostravské ocelárny. Společnost Tameh, která huti Liberty poskytuje teplo, páru a elektřinu, má uhlí pouze do středy a pak přestane energetické komodity dodávat. Gupta je v těžko řešitelné situaci.

Ačkoliv mají povinnost bojovat proti závadnému obsahu, americké sociální sítě jako YouTube nebo Facebook přistupují ke zjevným podvodům na svých platformách laxně a i přes upozornění nechávají podvodníky lákající z lidí peníze bez problémů inzerovat. YouTube se brání, že podvodníci našli způsob, jak obejít obranné mechanismy. Podle policie už mají tyto praktiky své první oběti.

Už několik významných přepravních společností pozastavilo plavbu přes Rudé moře, kde lodím hrozí útoků jemenských povstalců. Pokud se nepodaří v oblasti rychle zajistit bezpečnost, mohu se námořním gigantům jako Maersk a Hapag Lloyd výrazně zvednout náklady. Místo krátké trasy přes Suezský kanál budou muset obeplouvat Mys Dobré naděje. Egyptu zároveň hrozí, že přijde o část zisků z průplavu, který mu loni vydělal 9,4 miliardy dolarů.

✅ V Česku byly letos postaveny solární elektrárny o výkonu 1 GW, nejvíce za 13 let

Rozvoj solární energie v Česku výrazně zrychlil. Letos byly podle předběžných dat vybudovány fotovoltaické elektrárny s výkonem kolem jednoho gigawattu (GW), což je nejvíc za posledních 13 let. Loni činil výkon nových zařízení přes 288 MW. Souhrnný výkon všech fotovoltaických elektráren v ČR by tak nyní měl být 3,6 GW, v tiskové zprávě informoval Svaz moderní energetiky a Solární asociace. I přes letošní růst činí podíl solárů na celkové výrobě elektřiny v Česku stále pouze kolem čtyř procent, zatímco například v Nizozemsku to je 18 procent a ve Španělsku 14,6 procenta. Podle oborových organizací brání většímu rozvoji omezení v povolovacích procesech.

Stane se dnes: