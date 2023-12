Britsko-indickému oceláři Sandjeevu Guptovi se krátí čas na záchranu ostravské ocelárny. Společnost Tameh, která huti Liberty poskytuje teplo, páru a elektřinu, má uhlí pouze do středy a pak přestane energetické komodity dodávat. Gupta je v těžko řešitelné situaci.

V pátek se zástupci vlády se společnostmi Liberty, Tameh a OKD dohodli na zajištění poslední dodávky uhlí. Liberty zaplatila za uhlí, které státní firma OKD dodala Tamehu, a ten může alespoň do středy pokračovat v provozu.

Problém se tím ale jen o pár dní odsunul. Spor mezi Tamehem a Liberty zůstává a stejně tak přetrvávají i finanční problémy obou stran sporu. „Vláda je ve velice složité pozici, ale těžko si nyní představit, že by situaci finančně pomáhala řešit,“ sdělil pod podmínkou anonymity zdroj z ocelářských kruhů. Tato slova potvrzuje i vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), který v pátek uvedl, že mimořádná půjčka od státu pro Liberty Ostrava není na pořadu dne.

Poslední dodávka uhlí má zajistit, aby se postupně utlumila výroba koksu, aniž by hrozilo nevratné poškození koksárenské baterie. Dává také čas Guptovi k tomu, aby potřebné peníze sehnal. Ty v poslední době mířily spíš z Ostravy do dalších Guptových evropských provozů, které jsou v podobně složité finanční situaci. Z nedávno zveřejněné nejaktuálnější výroční zprávy k fiskálnímu období končícímu v březnu loňského roku vyplývá, že ostravský podnik sesterský firmám napůjčoval vyšší jednotky miliard korun, o desítky procent víc, než teklo druhým směrem.

Jak už psala e15 v listopadu, Liberty Ostrava by přitom na rozjetí pece a výraznější oživení výroby potřebovala investice do pracovního kapitálu minimálně v nižších jednotkách miliard korun. Částka by sloužila především na nákup surovin pro výrobu surového železa. V této souvislosti se v minulosti zmiňovaly nedostatečné zásoby uhlí, šrotu nebo železné rudy.

Dluhy ocelárny rostou

K tomu Liberty ke konci října v rámci moratoria oznámila, že eviduje závazky po splatnosti přes tři miliardy korun a minimálně vůči Tamehu ji dluhy narůstají i nadále. Dnes energetická firma eviduje pohledávku ve výši dvě miliardy korun, z čehož je podle ní většina dluhu po splatnosti.

Zastavení dodávek energetických komodit by huť mohlo zcela ochromit. Kromě zastavení výroby koksu a nutnosti zajišťovat si tuto komoditu pro rozjetí vysoké pece externě huti docházejí také ocelové polotovary, z kterých válcuje finální výrobky. V takovém případě jsou ve hře jen tři možnosti – totální zastavení výroby, rozjetí pece s cizím koksem, nebo nákup ocelových polotovarů.

Podle mluvčí společnosti Liberty Ostrava Kateřiny Zajíčkové huť nadále počítá s variantou číslo dvě, tedy s lednovým rozjetím vysoké pece. „Konec dodávek od Tamehu nebude mít na plánované nastartování vysoké pece přímý vliv, protože huť bude mít možnost koks sehnat i jinde,“ říká. Otázkou zůstává, zda se pec skutečně rozjede a v jakém režimu mezitím pojedou válcovny. Jasněji by mohlo být po jednání Liberty s vládou, které má proběhnout ve středu.

