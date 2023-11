Majitel zkrachovalého Cryfinu čelí insolvenci. Messiho dresy sahají po aukčním rekordu | e15.cz

Majitel kryptoměnové firmy Cryfin Václav Holler čelí insolvenčnímu návrhu. Ten na zakladatele společnosti, ve které loni policie obvinila tři lidi včetně Hollera z miliardového investičního podvodu, podala v listopadu brněnská realitní investiční firma LeaseBack Invest. Důvodem má být víc než rok nesplacená pohledávka v řádu nižších stamilionů korun, jejíž část LeaseBack drží vůči Cryfinem plně vlastněné dceřiné firmě Cryfin Invest.

V Česku se něco podobného dosud nestalo. V říjnu úplně poprvé začal zdicí robot ve spolupráci s firmou GEMO stavět průmyslovou budovu v Šumperku. Bez party dělníků, bez pauz na svačinu a chirurgicky přesně. Vývoj přelomového pomocníka je odpovědí na nedostatek pracovní síly na trhu. Za nápadem stojí start-up KM Robotics a jeho majitelé Štěpán Kočí a Jakub Maršík. První jmenovaný popisuje pro e15 magazín zrod zednického robota.

Z vypasených kovových dvoukolek trčí řidítka kolmo k nebi. V tom lepším případě. V horším leží stroje na zemi, chodci je obcházejí a překračují, a vůbec nejprotivnější jsou elektrické koloběžky, když se na nich jezdci řítí po chodnících, přestože ty mají být územím výhradně pro pěší. Spor mezi chodci a jezdci na elektrických koloběžkách graduje snad ve všech světových metropolích. K nenáviděné flotile vozítek sdílených se přidávají piloti koloběžek soukromých, kteří teď zjistili, že svůj stroj mohou „hacknout“ a rychlostí posunout na úroveň skútru, na který by jinak potřebovali řidičák.

Fanoušci si brzy budou moci zakoupit mimořádný suvenýr ze sportovní historie. Do aukce jde šestice dresů Lionela Messiho, které nosil během loňského fotbalového mistrovství světa v Kataru, ze kterého si Argentina odvezla vítězství poté, co ve finále na penalty porazila Francii. Padnout by mohl dosavadní aukční rekord v oblasti podobných sportovních artefaktů.

