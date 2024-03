Japonská vláda schválila uvolnění pravidel pro export některých zbraní do úzké skupiny zemí. Jde o další úkrok od tradiční pacifistické orientace, od které země v posledních letech upouští v důsledku geopolitických změn. Tokio vyvíjí novou stíhačku společně s Británií a Itálií v rámci projektu GCAP a mohutně investuje do obrany. Nastartovat domácí zbrojní průmysl se však zatím nedaří, firmy se obávají o reputaci doma i na čínském trhu.

Dlouho očekávaný úklid ve vedení Boeingu vypukl. Do konce roku nemá na klíčových postech firmy zůstat kámen na kameni, a to včetně křesla generálního ředitele Davida Calhouna. Kdo by nechtěl vést světoznámého výrobce letadel, výkladní skříň technologických dovedností amerických inženýrů? Jenže nové vedení musí také najít způsob, jak postavit na nohy společnost, která v posledních pěti letech – a podle některých analytiků ještě mnohem déle – kráčí od pohromy k pohromě.

Během března v Česku prozatím vyvrcholil trend více než rok trvajícího masivního hromadění zlatých rezerv. V trezorech České národní banky ležel v polovině měsíce drahý kov za bezmála 53,5 miliardy korun. Jen za poslední rok tak země své zlaté rezervy více než ztrojnásobila, když nakoupila přes dvacet tun zlata. V posledních měsících se dokonce Česko stalo jednou z pěti zemí světa s nejvyšší poptávkou po drahém kovu. Centrální bance se ostatně její posedlost skupováním zlata vyplácí. To je momentálně s cenovkou kolem 2170 dolarů za troyskou unci poblíž historického rekordu a za dobu zlatého boomu v ČNB už dokázalo vydělat přes deset procent. Cesta zlata vzhůru prý navíc zatím zdaleka nekončí.

Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Zajímavou událostí minulého týdne bylo zahájení obchodování s akciemi sociální sítě Reddit na newyorské burze. Hned v první den vzrostl kurz akcií o 48 procent oproti upisovací ceně při primární veřejné nabídce a uzavřel na 50,44 dolarů. A na burzu se chystají vstupovat další firmy v USA i v Evropě, příliv nových investičních příležitostí tak nekončí.

✅ Akcie francouzské maloobchodní firmy Casino prudce oslabují

Akcie francouzské maloobchodní společnosti Casino, nad kterou přebírá kontrolu konsorcium firem kolem českého podnikatele Daniela Křetínského, tento týden prudce oslabují. V úterý odpoledne vykazovala jejich cena na pařížské burze pokles zhruba 45 procent a pohybovala se v blízkosti 0,1 eura. Již v pondělí se propadla o více než 60 procent.

Stane se dnes: