Už v září může být jasno, kdo získá jednu z posledních zchátralých velkolepých budov na karlovarské lázeňské kolonádě s obrovským komerčním potenciálem. Alžbětiny lázně nedaleko státního hotelu Thermal jsou dosud ve vlastnictví města, ale to je nezvládá provozovat, natož rekonstruovat. Do hry tak vstoupili dva uchazeči o koupi. Nejprve projevil zájem hotelový řetězec Hilton ve spolupráci s developerskou skupinou JTH Jaroslava Třešňáka, pak o dům pojmenovaný po císařovně Alžbětě Bavorské, řečené Sissi, začal usilovat také vlastník pětihvězdičkového Grandhotelu Pupp Pavel Hubáček, který ovládá bankovní skupinu Creditas.

Cummings. Roky jsem myslel každý den na to, že se mu povedlo v brexitové kampani zvednout dva miliony nových voličů a že já chci taky. Teď jsem požádal analytika Matěje Tomana, aby mi to dohledal. Nikde jsme to nenašli. Asi jsem si to vymyslel. No, makalo to slušně. Cpal jsem to každému a dřeli jsme jak koně, když jsme se po Cummingsově vzoru pokoušeli o totéž v každé kampani. Každý den.

VIDEO: Američané jezdí místo do Prahy do Lisabonu. Česko je příliš blízko válce, říká hoteliér Svoboda

Šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) přestane tlačit koaliční partnery k souhlasu s předčasným zrušením daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Z aktuálních čísel ministerstva financí plyne, že vláda bude peníze z této daně potřebovat i příští rok. V opačném případě by se o více než třicet miliard korun prohloubil předpokládaný schodek státního rozpočtu. Špatná zpráva je to především pro polostátní společnost ČEZ a další energetické firmy.

Ekonomika je jedním z velkých témat blížících se prezidentských voleb ve Spojených státech a její zvlášť citlivou kapitolou je pro Američany inflace. Demokratická kandidátka Kamala Harrisová je přitom v nelehké pozici, jelikož za administrativy jejího spolustraníka Joea Bidena ceny zboží a služeb výrazně vzrostly. Viceprezidentka proto slibuje, že se zaměří na praktiky potravinářských společností, které viní z chamtivosti.

