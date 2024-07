Jedna z nejprestižnějších světových air show, jež se tento týden koná v anglickém Farnborough, jako už tradičně servíruje návštěvníkům bohaté menu. Kromě dopravních letadel, vrtulníků nebo stíhaček se tu mohou příchozí setkat i se vzducholoděmi. Zatím jen na „papíře“ je zde prezentuje britská Hybrid Air Vehicles (HAV). Výrobu Airlanderu 10, potenciálně nejdelšího létajícího stroje světa, nicméně plánuje spustit nejpozději do dvou let. „Elektrovzducholodě budou opravdový gamechanger,“ věří ředitel obchodního oddělení George Land, který o svém tvrzení přesvědčuje potenciální zákazníky a investory, kteří se veletrhu konaného na dohled Londýnu účastní.

Český rybníček služeb, které přinášejí filmy, seriály nebo dokumenty online do domácností, je poměrně bohatý. Působí tu všechny velké světové platformy, mezi něž se snaží vmísit i ty tuzemské. Jasným lídrem je Netflix, pomalu, ale jistě však roste i Voyo. Server JustWatch mapuje videostreamovací platformy po celém světě a také obsah, který nabízejí. A pravidelně vytváří žebříčky jak popularity těchto platforem, tak i jejich divácky nejoblíbenějších filmů a seriálů. Aktuálně server sestavil přehled českého trhu, který ukazuje, jaký podíl měly jednotlivé VOD služby v tuzemsku ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Skupina Moravia Steel - Třinecké železárny má zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby v Liberty Ostrava. Apeluje na její zaměstnance, aby zatím nepodávali výpovědi. Skupina to uvedla v prohlášení, které vydala po jednání s představiteli vlády o strategii výroby oceli v České republice. Má i strategický plán budoucího využití areálu prvovýroby ostravské huti. Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl novinářům, že v dané situaci jde o dobrou zprávu, znamenalo by to zachování podstatné části firmy.

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v dopise žádá o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna, uvedl český úřad vlády na síti X. Kabinet přitom ve středu rozhodl, že do komise navrhne pouze jednoho kandidáta, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). O rozhodnutí vláda informovala kabinet šéfky EK ještě v době svého středečního zasedání. Proč si kabinet Petra Fialy (ODS) vybral právě Síkelu rozebíral v komentáři zástupce šéfredaktora e15 Jan Novotný.

