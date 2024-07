Síkela je bez debat nejsilnějším možným jménem, které bylo ve hře. Danuše Nerudová i Marcel Kolaja hráli při výběru nového českého eurokomisaře od začátku jen křoví. Ačkoliv Starostové do poslední chvíle ve vládě trvali na tom, aby Česko nabídlo staronové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové dvě jména, muže a ženu. Naplno se ale projevila slabá politická síla Víta Rakušana a spol., kteří nedokázali premiéra Petra Fialu přesvědčit o tom, že je to dobrý nápad. Fiala měl už před evropskými volbami o jméně nového eurokomisaře celkem jasno: Od začátku to měl být Síkela, i když ve vládě zastupuje STAN.

Zaprvé má díky svým zkušenostem z byznysu i z vedení velkého a momentálně obrovsky důležitého rezortu celkem slušné šance získat silné evropské ministerstvo, pokud nechceme používat bruselský výraz portfolio. Zálusk má na ekonomickou nebo energetickou agendu. Tak důležitá témata přitom Česko zatím v Evropské komisi nikdy neřešilo. Spíš jsme vždy dostali to, co jaksi na stole zbylo poté, co se dohodovali Němci s Francouzi.

Je vysoce pravděpodobné, že Fiala už v Bruselu sondoval Síkelovy šance a také všude, kudy chodí, rád prezentuje, jak nadstandardní vztahy má se šéfkou komise. Von der Leyenovou totiž loni podržel po útoku teroristů z Hamásu na židovské osady. Vrchní komisařka se v první chvíli zastala Izraele a schytala za to kritiku v propalestinské západní Evropě. Fiala jako jeden z mála politiků otevřeně vystoupil na její podporu. I proto si Česko myslí, že nám Von der Leyenová něco dluží.

Zadruhé se vládní ODS chce před sněmovními volbami zbavit konkurence na domácí půdě. Síkela je výrazný, rád na sebe strhává pozornost a umí si připisovat úspěchy. Pro ODS je lepší Síkelu poslat do Bruselu a na ministerstvu průmyslu a obchodu se potýkat spíš s nevýrazným straníkem a bývalým starostou města Pacov Lukášem Vlčkem, kterého chce STAN po Síkelovi na rezort poslat.

Síkela je na jednu stranu kompetentní kandidát, za jeho ministrování se podařilo zkrotit energetickou krizi, projít úspěšně českým předsednictvím v Radě EU, s americkou firmou onsemi se domluvil na obrovské investici v Rožnově pod Radhoštěm, aktivně podporoval český byznys při mnoha zahraničních misích a došlo také k výběru vítěze jaderného tendru. Ale zůstávají po něm i některé otazníky.

Jaderný tendr sice skončil výběrem nejvhodnějšího uchazeče, ale dosud není zřejmé, kdo a jakým způsobem bude přesně stavbu dvou nových reaktorů v Dukovanech financovat. Nikdo také neví, kdo bude nakonec vlastníkem nové elektrárny, natožpak aby se rozjela transformace ČEZ, o které se mluví už roky.

Síkela je také podepsán pod nákupem plynovodů společnosti Net4Gas, kterou stát pořídil celkově skoro za osm miliard korun, aniž by věděl, že firma za loňský rok vykáže rekordní miliardovou ztrátu. Mimochodem poté, co si bývalí akcionáři – konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent – vyplatili třímiliardovou zálohu na dividendu. Skupina Net4Gas je navíc těžce zadlužená, souhrn jejích závazků z úvěrů a vydaných dluhopisů byl ke konci loňského roku téměř 34 miliard korun, celkové závazky ale tvořily více než 44 miliard. Celková aktiva oproti tomu činila necelých 62 miliard. Podobně jako v případu koupě benzinek RobinOil se pozorovatel ani v tomto případě nemůže zbavit dojmu, že stát přinejlepším hrál roli užitečného idiota a pomohl k jinak těžko realizovatelným ziskům soukromému kapitálu.

To vše včetně Síkelovy minulosti elitního bankéře v Česku, na Slovensku i v Rakousku může být předmětem grilování odcházejícího ministra v Bruselu, kde ještě může narazit.