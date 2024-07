Šéfka Evropské komise chce po vládě dva kandidáty na eurokomisaře

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v dnes doručeném dopise žádá o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna, uvedl český úřad vlády na síti X . Kabinet přitom ve středu rozhodl , že do komise navrhne pouze jednoho kandidáta, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). O rozhodnutí vláda informovala kabinet šéfky EK ještě v době svého středečního zasedání.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu odmítl, že by měl od von der Leyenové požadavek, aby země nominovala muže i ženu. Nepochybně bude tendence, aby byli muži a ženy v komisi zastoupeni rovnoměrně, což je přirozené a správné, dodal. „Teď jsme se dohodli, že z hlediska kandidátů, jejich kompetencí, zkušeností a šancí na získání portfolia je nejlepší strategie, když budeme mít jednoho,“ řekl premiér.

O nominaci dvou kandidátů s ohledem na dřívější rozhovory se šéfkou komise usilovali vládní Starostové a nezávislí (STAN). Vládě navrhovali kromě Síkely také europoslankyni Danuši Nerudovou. „Jsem rád, že jeden z našich nominantů získal podporu koalice, byl bych raději, kdyby ji získali oba,“ uvedl ve středu předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan. Bylo by to podle něj výhodnější při vyjednávání.

Úřad vlády na síti X uvedl, že ve čtvrtek obdržel dopis od von der Leyenové, ve kterém děkuje za zvolení do dalšího období v čele EK. „Dopis obsahuje i přání na předložení dvou jmen kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna. Česká vláda plně v souladu s platnými smlouvami včera (ve středu) rozhodla o nominaci ministra Síkely,“ napsala Strakova akademie. Doplnila, že o tom informovala kabinet šéfky EK ještě v době zasedání vlády.

Úřad vlády dále podotkl, že se dosud vyjádřilo 11 z 27 zemí a ve všech případech dostal nominaci jen jeden kandidát. Každý ze členských států Evropské unie má v komisi jednoho zástupce. Německo zastupuje von der Leyenová, Estonsko pak bývalá premiérka Kaja Kallasová, která získala podporu prezidentů a premiérů zemí EU pro pozici šéfky unijní diplomacie.

Von der Leyenová po zvolení potvrdila, že bude po zemích žádat jména dvou kandidátů, muže a ženy, aby si mohla vybrat a následně měla v komisi rovnocenné zastoupení obou pohlaví. Jedinou výjimkou je podle ní případ, kdy země nominuje kandidáta, který už eurokomisařem je. Slovensko už například opětovně nabídlo zkušeného Maroše Šefčoviče, Lotyšsko pak Valdise Dombrovskise.

S novým jménem přišla například finská vláda, která nominovala dlouholetou europoslankyni Hennu Virkkunenovou. Švédsko vysílá do Bruselu současnou ministryni pro evropské záležitosti Jessiku Rosswallovou, Irsko pak bývalého ministra financí Michaela McGratha a Slovinsko někdejšího šéfa slovinského Účetního dvora Tomaže Vesela.

Proti nutnosti nominovat dva kandidáty se na síti X ve čtvrtek ohradil europoslanec za ODS Alexandr Vondra. „Neexistuje žádná právní povinnost, aby ČR nominovala dvě osoby. Je to jen přání autorky dopisu. A pokud usiluje o genderovou rovnováhu v EK, tak je zcela přirozené respektovat rovnováhu u národních nominací. Deset let zastupovala Česko v EK žena, tak je nyní na místě, aby to byl muž,“ podotkl Vondra.