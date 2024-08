Rodičům, kteří jsou doma s malými dětmi, usnadní stát možnost přivýdělku i návrat na původní pracovní pozice. U zaměstnavatele, u něhož působili před nástupem na rodičovskou dovolenou, budou moci vykonávat stejnou práci na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Právě to se v současnosti především u matek často obchází. Se změnami počítá návrh novely zákoníku práce, která má podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Hodlá ji předložit vládě koncem měsíce. Firmy některá opatření kritizují.

Představte si následující investorskou úlohu. Máte zbytný milion na zhodnocení a musíte jej utratit na jediné světové akciové burze. Podle čeho budete vybírat? Není to zdánlivě až tak těžké. Nejprve musíte „navnímat“ vitalitu tamní ekonomiky. Mrknete na růsty HDP za posledních pět let, uděláte si nějakou představu o trendu a kouknete se na pár na sobě nezávislých prognóz. Pak se podíváte na to, jaké byznysové slovo má daná ekonomika na globální ekonomické scéně. Pokud významné, vyjedete si prognózu pro globální růst. Nakonec se podíváte, jestli taková země netrpí nějakým očividným, čouhajícím errorem, který může co nevidět všechno zmařit. Ať už je to banánová politika, trapná skladba ekonomiky anebo mladí, co chtějí dva psy, ale nechtějí žádné děti. Když tímhle martyriem projdete, můžete mít vyhráno. A zároveň nemusíte. V některých zemích to prostě chodí jinak.

Obyvatelé populárních dovolenkových destinací, především v jižní a západní Evropě, si čím dál tím hlasitěji stěžují na nekonečné přívaly turistů, kteří komplikují místním každodenní životy a jejichž množství stoupá v době po covidové pandemii na nové rekordy. Světová organizace cestovního ruchu odhaduje, že letos vyrazí do zahraničí přes jeden a půl miliardy lidí, nejvíce v historii. Některá města se proto už začala náporu dovolenkářů aktivně bránit, jiná k omezení masového turismu vybízejí. Mnohým z nich by přitom konec či výraznější pokles cestovního ruchu přinesl vážné hospodářské problémy.

Když dnes hráči videoher interagují s počítačem řízenými postavami, takzvanými NPC, zážitek často není moc věrohodný. Modely stojí jako tvrdá Y na jednom místě, ve dne, v noci, za bouřky, ve sněhové vánici i v úmorném vedru, a komunikace s nimi se smršťuje na to, co postavě napíše scenárista a určí designér. Změnit by to mohl v poslední době velice rychle rostoucí obor umělé inteligence (AI), který byl nakopnut příchodem OpenAI a ChatGPT. I Češi do oblasti herních postav poháněných AI poslali už stovky milionů korun a chystají se konkurovat třeba Nvidii.

