Přivýdělek na rodičovské i návrat do zaměstnání budou snazší. Vláda to má schválit tento měsíc

Od úprav „rodičáku“ si Jurečka slibuje výrazné posílení práv zaměstnanců. „Dosud platí nárok na stejné pracovní místo pouze v případě návratu z mateřské, a nikoliv z rodičovské dovolené. Jde o motivační opatření, které doplňuje jiné už existující kroky. Třeba podporu částečných úvazků či dětských skupin,“ řekl ministr.

Až změny od ledna či v průběhu příštího roku vstoupí v platnost, veřejný sektor i firmy budou muset rodičům držet stejné místo, z něhož na rodičovskou odcházeli, a to do dvou let věku dítěte. Nyní to platí jen pro matky a otce při návratu z mateřské a otcovské dovolené trvající půl roku. Po skončení rodičovské sice musí zaměstnavatel dotyčného přijmout, ale většinou mu nabídne jiné místo.

„Pro soukromý sektor je navrhovaná úprava zatěžující, výrazně komplikuje organizaci práce a pracovních pozic například při hledání zástupů,“ kritizuje chystané opatření Blanka Šafránková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Další změny se týkají přivýdělku. Rezort práce v důvodové zprávě k novele zákoníku práce argumentuje zejména nutností zachovat u řady profesí po nástupu na rodičovskou dovolenou kontakt s prací. To mají zajistit dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. „Zároveň se tím posiluje možnost přivýdělku v době čerpání rodičovské dovolené,“ píše se ve zprávě.