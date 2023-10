Přechod od spalovacích vozů na elektrické nabízí spoustu příležitostí, které si nehodlá nechat ujít ani italská Drivalia. Italská společnost nabízí hlavně firmám klasické leasingy či pronájmy, ale i předplatné nebo sdílení vozů. A hodlá svižně expandovat. Množství 725 poboček, 1600 dobíjecích bodů a 165 tisíc nabízených vozů na evropských trzích chce zdvojnásobit do roku 2026. Na růstu se má podílet i Česko.

I když zájem o investování v Česku postupně roste, stranou stále zůstává přibližně polovina populace. Čerstvá zkušenost s vysokou inflací přitom ukázala, že kdo nechal loni své peníze „ležet ladem“, nechtěně snížil jejich hodnotu přibližně o 15 procent. Investování přitom nemusí být přehnaně složité ani riskantní. Riskantnější může být s úsporami nic nedělat.

V Česku máme tu neotřesitelnou jistotu, že jakákoli situace, byť tváří v tvář skutečnému nebezpečí a třeba na pokraji války bude převedena na ohřívání vody ve sklenici v marné snaze vyvolat v ní bouři. Tedy při známém obsazení rolí koalice vs. populistická opozice na hru v matematických kruzích známou jako „převedení na předchozí úlohu“. A to bez ohledu na to, že vystoupení z OSN se nenavrhuje na platformě X (dříve Twitter), a to zejména v případě, jste-li ministryní obrany jinak respektované země demokratického spektra.

Slovensko má necelý měsíc po předčasných parlamentních volbách novou vládu, kterou ve středu jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Čtvrtý kabinet premiéra Roberta Fica se zformoval rychleji, než mnozí očekávali, jména některých ministrů však vyvolávají bouřlivé debaty. Na scénu se vrací několik kontroverzních postav, například už dvakrát trestně stíhaný Robert Kaliňák. U dalších, jako je třeba ministryně kultury Martina Šimkovičová, kritici namítají, že jsou nezpůsobilí k výkonu své funkce. Prohlédněte si přehled politiků, kteří teď povedou Slovensko.

