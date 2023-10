Černochová hystericky práskla dveřmi do OSN. Trochu patosu ale neškoí | e15.cz

V Česku máme tu neotřesitelnou jistotu, že jakákoli situace, byť tváří v tvář skutečnému nebezpečí a třeba na pokraji války, bude převedena na ohřívání vody ve sklenici v marné snaze vyvolat v ní bouři. Tedy při známém obsazení rolí koalice vs. populistická opozice na hru v matematických kruzích známou jako „převedení na předchozí úlohu“. A to bez ohledu na to, že vystoupení z OSN se nenavrhuje na Twitteru, a to zejména v případě, jste-li ministryní obrany jinak respektované země demokratického spektra.