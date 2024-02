Polákům se podařilo loni rozhývat bytový trh tak rychle, až je to samotné zaskočilo. Státem garantované dvouprocentní hypotéky vzaly polské rodiny útokem a do půl roku vyčerpaly rozpočet, se kterým si vláda Jarosława Kaczyńského chtěla původně vystačit až do konce roku 2027. Současná vláda Donalda Tuska chystá do poloviny roku spustit obdobný program, který nabídne rodinám ještě nižší úroky. I když někteří čeští stavebníci nebo třeba výrobci stavebních materiálů volali při loňském propadu na bytovém trhu po obdobném opatření, nepovažují to oslovení ekonomové za vhodný nástroj.

Nepříjemné chování ze strany nadřízených nebo kolegů, nevhodné narážky nebo sexuální obtěžování. To jsou situace, které by měli mít zaměstnanci možnost bezpečně nahlásit díky zákonu o ochraně oznamovatelů. Podle průzkumu personální firmy Up Česká republika se s nějakou formou šikany nebo diskriminace setká třicet procent pracovníků tuzemských firem. Část z nich čelí jednorázovým prohřeškům, přibližně šestnáct procent lidí ale musí nepříjemné situace snášet opakovaně.

Naprosto chápeme, že části čtenářstva se může po českém inflačním excesu nedostávat peněz. A to i na to nejdůležitější, na co by je, s ohledem na morální požadavek péče řádného hospodáře o své úspory, měl vydávat. Totiž na investice. Proto se dnes podíváme na investiční model, který si na svém startu žádá potenciálně minimální kapitál, ale zároveň umožňuje velmi rychlé a velmi vysoké zisky. V podstatě jde o jakousi burzovní a vydatně urychlenou variantu amerického snu, jenž se dá nicméně úspěšně odžít i v českých lukách a hájích.

✅ Boje mezi izraelskou armádou a palestinskými ozbrojenci pokračovaly celý víkend

V Pásmu Gazy celý víkend pokračovaly střety mezi izraelskými vojáky a ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás, uvedla agentura Reuters s odkazem na prohlášení obou stran. Počet obětí po izraelských úderech vzrostl na nejméně 29 692 a dalších 69 879 lidí utrpělo zranění, tvrdí úřady spravované Hamásem.

Zprostředkovatelské země se za pokračujících bojů snaží vyjednat dohodu, která by umožnila propuštění rukojmích držených Hamásem. Vyhlídky na zajištění jakéhokoli příměří se však podle Reuters zdají nejisté, neboť Izrael zopakoval, že plánuje rozšířit své operace s cílem zničit Hamás na jižněji položený Rafáh, a hnutí si pevně stojí za tím, že jakákoli dohoda musí obsahovat trvalé ukončení izraelských operací.

Hostem e15 Castu byl bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza

