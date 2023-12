Od Nového roku nakonec zlevní některé potraviny v reakci na pokles sazby DPH z 15 na 12 procent, který obsahuje schválený konsolidační balíček. Nižší ceny slibují například Globus, Kaufland, Lidl, Penny Market, Tesco nebo online prodejce Rohlík.cz. Podle některých analytiků je to ale spíše marketing a nikoliv závazek, který by zákazníkům přinesl dlouhodobější úlevu.

Kolik vynesou v příštím roce akcie na Wall Street? To je pochopitelně ve hvězdách, nicméně spolu s končícím rokem se známé americké investiční banky jaly opět vykládat budoucnost a dělat nejen pozitivní, ale i negativní reklamu americkým akciím. Velké banky se momentálně neshodnou, zda Wall Street dokáže v příštím roce vydělat. Na prognostickém stole leží několik zásadních, ovšem do jisté míry provázaných neznámých.

Evropská města se stále více zabývají tím, jak využít teplo ze spaloven komunálního odpadu. Jít s proudem chce i Praha. Připravuje novou energetickou koncepci pro budoucí čtvrť, která vyrůstá na místě bývalého nákladového nádraží na Žižkově. Noví obyvatelé by se na rozdíl od dalších Pražanů nemuseli spoléhat jen na uhelnou teplárnu v Mělníku nebo plyn, ale měli by mít možnost využívat odpadní teplo ze spalovny v Malešicích. Stačí k tomu psotavit šestikilometrové potrubí ve stopě nevyužívaného kolejiště.

Barvu svých bot měl rád natolik, že jednu zaslal do továrny na jih Anglie, aby zde Rolls-Royce zhotovil interiér rodícího se vozu v přesně téže barvě. S druhou botou z páru si to pak přijel osobně zkontrolovat. Zatímco ve všech ostatních automobilkách by takové požadavky klienta považovali za bizarní, v Rolls-Roycu nestačí ani k pozdvihnutí obočí. „Tento rok je zatím náš nejúspěšnější od roku 2016, co v Česku prodáváme vozy Rolls-Royce,“ říká Karel Kadlec, jenž za dvacet let vybudoval velkou dealerskou skupinu CarTec Group. Ta je jediným dealerem vozů Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zároveň je největším dealerem BMW v Česku a prodává i auta značky Mini.

