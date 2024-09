Česká pobočka čínské společnosti Huawei, jejíž technologie dosud pohání část tuzemských mobilních sítí nebo některé systémy státní správy, dokázala stabilizovat své finanční výsledky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vůči Huawei vydal bezpečnostní varování, které stále platí. To v kombinaci s americkými sankcemi v roce 2021 srazilo tržby pobočky zhruba o polovinu, teď už se čísla dva roky drží. Huawei chce zlepšovat svoji pozici i vstupem do energetiky.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna soustřeďuje ve svých rukou obrovskou moc. Má zásadní slovo v dohledu nad zakázkami v hodnotě zhruba 900 miliard korun ročně a kontroluje mnohamiliardová spojení velkých byznysmenů. Právě nyní se projednávají dva návrhy, které mohou fungování Mlsnova úřadu podstatně změnit. Vládní novela rozšiřuje možnosti narušování oligopolů, kam zatím úřad úplně nedosáhne. Druhá novela ministerstva pro místní rozvoj naopak míří přímo na postavení předsedy úřadu, který v Česku dnes může v některých věcech rozhodovat i sám. „Třeba za rok 2022 předseda rozhodoval v 75 věcech ze 16 tisíc zakázek, což je 0,4 procenta veškerých zakázek,“ brání se Mlsna omezení vlastní moci.

Česká republika má od roku 2022 poprvé od sedmdesátých let astronauta. Bojový pilot Aleš Svoboda uspěl v náročném výběrovém řízení Evropské kosmické agentury, kam se hlásilo víc než 22 tisíc lidí z Evropy. Svoboda je astronautem v záloze a teď mu svitla reálná naděje, že se do vesmíru skutečně podívá v rámci některé z misí Axiom.

VIDEO: Rozhovor s astronautem Alešem Svobodou pro FLOW

FLOW: Rozhovor s astronautem Alešem Svobodou • e15

Byl to jeden z tvůrců finančního impéria Michala Mičky. A to jen s mírnou nadsázkou, protože posléze padlému podnikateli pomohl skrze distribuci dluhopisů vybudovat finanční sílu potřebnou pro naplnění jeho ambiciózních byznysových plánů. Společnost Aido podnikatele Oty Jandy byla svého času jedním z prodejců bondů, jejichž prostřednictvím nabral Michal Mička postupně přes miliardu korun. Po odchodu Mičkova impéria C2H z byznysové scény skočil Janda po hlavě do světa kryptoměn. Potenciálním investorům v roli tichých společníků vylíčil monumentální příběh o budoucím velikánovi na scéně evropských kryptoměnových burz s ohodnocením v řádu miliard dolarů.

Stane se dnes: