Od nadcházejících ruských prezidentských voleb se nečeká žádná změna, předpokládá se, že v nich opět hladce zvítězí současná hlava státu Vladimir Putin. Zajímavý vývoj by ale mohl v zemi nastat v týdnech až měsících po hlasování. Do médií prosakují zákulisní informace, že se Putin chystá povolebního období využít k nepopulárním změnám. Především by mohl významně zvýšit daně, aby měl z čeho financovat válku na Ukrajině. Ruské elity jsou zároveň nervózní ze spekulací o chystaných personálních změnách.

Dost bylo velkých a drahých SUV. Na trh přijdou menší a levnější vozy s čistě elektrickým pohonem. V zatím málo obsazeném segmentu chce uspět i Renault, jemuž - stejně jako dalším tradičním automobilkám z Evropy i zámoří - dala silnou lekci Tesla i čínské automobilky. Jaké z něj plyne poučení? „Auta budoucnosti musíme stavět především kolem softwaru,“ říká Fabien Goulmy, jenž vede takzvaný Cluster East, tedy byznys Renaultu v Česku, Slovensku, Polsku a pobaltských zemích.

Poslanecký Výbor pro zdravotnictví se bude ve středu opět zabývat tím, jestli uložit farmaceutickým firmám povinnost dodávat léky všem distributorům. Takzvaný chráněný distribuční kanál léčiv, který je součástí pozměňovacího návrhu zákona o léčivech prosazovaného poslancem Janem Kuchařem z hnutí STAN, ale naráží na kritiku ministerstva zdravotnictví i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Typický poslanecký přílepek, který s novelou zákona o léčivech prakticky nesouvisí,“ přidává se za Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu její výkonný ředitel David Kolář.

Bývalý americký prezident Bill Clinton společně s dcerou bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové navštívili v pondělí v podvečer nově vznikající smíchovský bulvár, který byl na vyjádření pocty pojmenován po významné americké političce českého původu. Bulvár je součástí projektu Smíchov City, budovaného na bývalých drážních pozemcích společností Sekyra Group.

