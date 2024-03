Dobré ráno! Je 68. den roku, svátek má Gabriela. V tento den v roce 2013 byl Miloš Zeman poprvé inaugurován do funkce prezidenta České republiky.

Švédsko se ve čtvrtek definitivně stalo 32. členem Severoatlantické aliance. Svůj vstup skandinávská země stvrdila slavnostním uložením přístupového protokolu do úschovy amerického ministerstva zahraničí. Poslední formální krok v procesu přijetí učinil švédský premiér Ulf Kristersson, když protokol předal americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi. Ten připomněl, že Švédsko o vstup do NATO požádalo kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, a prohlásil, že aliance je nyní silnější než kdykoli dříve.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) ve čtvrtek podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, a to na 4,50 procenta. Současně zveřejnila novou prognózu inflace a ekonomického růstu, ve které uznala, že inflace zpomaluje rychleji, než se předpokládalo. To by mohlo otevřít cestu ke snížení sazeb v letošním roce.

Průmyslový palác nedaleko oblíbené Stromovky je pro mnoho Pražanů srdcovou záležitostí. Před šestnácti lety je šokoval požár, který budovu výrazně poničil. Časem si ale zvykli na prázdné místo, které zbylo po vyhořelém levém křídle paláce. Po dvou letech rekonstrukce je dnes opět k vidění ocelový skelet, který je základem křídla nového. Kvůli špatnému technickému stavu zbývajících částí budovy se ale dostavba prodlouží, a tím i prodraží.

Online prodejce potravin Rohlík dosáhl zisku v Česku a v Maďarsku, ale jako svůj hlavní trh nyní vidí Německo. Celkově tuzemský obchod utržil v loňském roce 17,8 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o čtvrtinu, výši ztráty společnost nekomentovala. Zakladatel startupu Tomáš Čupr předpokládá, že letos by se mohl obrat zvýšit na jednu miliardu eur, tedy na zhruba 25 miliard korun. Na rozdíl od ostatních trhů Rohlík přibrzdil v Rakousku, kde zastropoval počet denních objednávek.

Stane se dnes: