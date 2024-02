Rohlík Tomáše Čupra se připravuje na klíčovou etapu svého německého působení. Během letošního jara by měl vstoupit na berlínskou půdu a pokusit se tak oslovit téměř čtyři miliony tamních obyvatel. V německém hlavním městě ale už nyní působí celá řada online prodejců potravin, takže český startup čeká trochu jiný úkol než na dosavadních trzích.

Tradiční ostravská společnost Hutní Montáže, která ještě v roce 2022 dosáhla dvoumiliardového obratu, se loni dostala do finanční tísně. Vyplývá to ze zápisu z říjnového zasedání dozorčí rady, jenž se nedávno objevil v obchodním rejstříku. Potíže, které způsobilo zejména loňské vypovězení smlouvy ze strany finského zákazníka, by mohl vyřešit strategický investor.

Když potkáte na evropských silnicích příměstský nebo dálkový autobus značky Iveco, pravděpodobně ho vyrobili ve Vysokém Mýtě. Tamější česká divize Iveco bus z italské skupiny jich každoročně zhotovuje k pěti tisícům. Podnik, který zaměstnává čtyři tisíce lidí a předloni vydělal 1,4 miliardy korun, však čeká zásadní proměna: z produkce dieselových autobusů musí přejít na elektrické. První bateriemi poháněné stroje už dodává do Nizozemska, o další zakázky se ale musí prát mimo jiné s expandujícími čínskými výrobci. „Nebojíme se ničeho. Evropských regulací ani čínských technologií,“ říká odhodlaně generální ředitel společnosti David Kříž.

✅ Izrael schválil aktivaci služby Starlink v polní nemocnici v Pásmu Gazy

Izrael oznámil, že schválil aktivaci internetové služby Starlink v polní nemocnici v Rafáhu na jihu Pásma Gazy a poprvé také v Izraeli. Informuje o tom agentura Reuters. Americký miliardář a podnikatel Elon Musk při listopadové návštěvě Izraele slíbil, že bez souhlasu tamní vlády pro Pásmo Gazy službu Starlink vlastněnou jeho společností SpaceX neaktivuje. Dnešní izraelské rozhodnutí Musk uvítal.

„Izraelské bezpečnostní orgány schválily poskytování služeb Starlink v polní nemocnici Spojených arabských emirátů působící v Rafáhu. Vysokorychlostní připojení Starlink s nízkou latencí umožní videokonference s jinými nemocnicemi a vzdálenou diagnostiku v reálném čase,“ uvedlo izraelské ministerstvo komunikací v prohlášení. Starlink bude podle něj k dispozici také v Izraeli. „Využívání služeb společnosti bude zpočátku omezené, v budoucnu se očekává širší využití,“ dodalo izraelské ministerstvo.

Stane se dnes: