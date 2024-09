Kabinet Petra Fialy se usilovně snaží, aby vážný rozkol s Českou pirátskou stranou působil jen jako přeháňka, která nenarušuje chod vlády. Navzdory předpokládané dlouhé debatě ministři hladce schválili návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun, což je o jedenáct miliard více, než před měsícem avizoval šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura. Kvůli povodním vzroste deficit také letošního finančního plánu, a to o 30 miliard.

Přestože se zasedání České národní banky ze začátku srpna nejeví jako příliš vzdálená vzpomínka, odehrála se od něj celá plejáda změn. Klíčovou událostí je obrat v měnové politice Fedu, který vyvrcholil snížením úroků o půl procentního bodu minulý týden. Tento krok poskytuje určitý komfort Evropské centrální bance, která se v následujících kvartálech může vydat se sazbami výrazněji dolů. To samozřejmě ovlivňuje i ČNB, která může bezstarostně pokračovat v cyklu snižování sazeb.

VIDEO:Lyžování se stane vzácným sportem, horské hotely se musí zaměřit na léto, říká podnikatel Rattaj v pořadu FLOW

Automobilový průmysl Německa zasáhne velmi silné zemětřesení. Očekávají ho manažeři dvou set velkých dodavatelských firem z automobilového průmyslu, strojírenství, maloobchodu a spotřebního zboží. Ti odpovídali v aktuálně zveřejněném průzkumu Institutu pro výzkum trhu Verian pro poradenskou společnost FTI-Andersch.

Střety mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh se vyostřují, což opět podnítilo obavy z rozšíření konfliktu na Blízkém východě. Spekuluje se však i o tom, že by si židovský stát mohl oslabením bojeschopnosti „nejmocnější nestátní armády světa“ připravovat půdu pro úder na íránská jaderná zařízení. Izraelští bezpečnostní experti se přou o to, zda by to vedlo ke katastrofě, nebo je pro něj lepší zaútočit, dokud Teherán nedokončí vývoj atomové zbraně.

