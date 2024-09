Rozpočet navzdory vládní roztržce prošel, místní rozvoj bude řídit Jurečka

Piráti přitom nevznesli požadavek na odložení klíčové debaty o rozpočtových předlohách, jak v úterý tvrdili. Kromě dohadů o setrvání v koalici stranu zaměstnává výběr nástupce Ivana Bartoše. Ten zároveň skončil na ministerstvu pro místní rozvoj, návrh na jeho odvolání už premiér Petr Fiala poslal na Hrad. „Dodrželi jsme priority vlády, našli jsme rozumný kompromis pro meziroční navýšení všech kapitol. Rozpočet na příští rok v sobě zahrnuje také rekordní investice,“ shrnul Stanjura.

Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun, proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.

Fiala v návrhu na odvolání Bartoše žádá prezidenta Petra Pavla, aby byl řízením ministerstva pro místní rozvoj pověřen vicepremiér a šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Očekávám, že se nám brzy podaří dostat vládu do podoby, kdy budou všichni ministři nikoliv provizorní, ale ve svých funkcích,“ zdůraznil premiér.

Bartoš ve středu na jednání kabinetu řekl, že Piráti odejdou z vlády. „S tím teď pracuji a podle toho budu postupovat dál,“ dodal Fiala. Nyní budou podle něj následovat koaliční jednání a další kroky závislé na tom, kdy partaj kabinet opustí. Zopakoval, že Piráty nikdo nevyhazuje a trvá na tom, aby se do pondělí situace vyřešila. I proto věří, že Jurečkovo pověření bude jen krátkodobé.

Bartoš přišel v úterý dopoledne za Fialou se sadou pirátských požadavků, například na schválení zákona o podpoře bydlení, garanci investic do výstavby bytů, a také na legalizaci konopí. O pár hodin později mu Fiala zavolal a řekl mu, že ve vládě končí. To vyvolalo ostrou reakci Pirátů, kteří míří do opozice. Rozhodnout má pirátské fórum, kde budou straníci hlasovat od pátku do pondělních osmi hodin večer.

V internetové diskuzi nyní řeší hlavně výběr svého nového šéfa. Bartoš po propadáku v krajských volbách a v prvním kole senátních voleb na funkci rezignoval a nového souboje o předsedu se podle svých slov nehodlá zúčastnit.

Opakovaně se objevuje jméno náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba, který se však k možné kandidatuře nevyjadřuje. Po vyhazovu Bartoše z kabinetu začalo padat také jméno poslankyně a bývalé první místopředsedkyně pirátské strany Olgy Richterové. „Budeme se o tom bavit. Nepotvrzuji to ani to nevylučuji,“ uvedla ke kandidatuře na pozici lídryně Pirátů.

Dalším možným náhradníkem Bartoše by mohl být Lukáš Wagenknecht. Oslabuje ho ale ztráta senátního křesla už v prvním kole voleb.

Další neznámou je budoucnost šéfa diplomacie Jana Lipavského, který je ve vládě právě za Piráty. Fiala se ho snaží přesvědčit, aby ve funkci zůstal. „Je výborným ministrem zahraničí, který má mou důvěru. O jeho budoucnosti se budeme bavit po jeho návratu z USA a po referendu pirátské strany o setrvání ve vládě,“ uvedl ve středu Fiala.

Lipavský řekl, že pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá demisi. Tu ale Fiala nebo prezident Petr Pavel, jehož by odchod ministra prý také mrzel, nemusejí přijmout. Lipavský navíc řekl, že by zřejmě ukončil své členství u Pirátů, protože se plně neztotožňuje s tím, jak vedení strany reagovalo na tiskové konferenci po odvolání Bartoše.

Konec Pirátů ve vládní koalici vede k úvahám o širší obměně kabinetu. Například lídr středočeské organizace Spolu Jan Skopeček by podle informací e15 mohl nastoupit do čela ministerstva průmyslu a obchodu po Jozefu Síkelovi. A Radim Sršeň ze STAN by po Bartošovi převzal ministerstvo pro místní rozvoj. „Žádnou relevantní nabídku na účast ve vládě jsem nedostal,“ zopakoval zatím ve středu Skopeček.