Ranní check: Růst daní pro lidi s vyššími příjmy rozděluje vládu, Spekulanti na levné byty se přepočítali | e15.cz

Daňová progrese včetně zvýšení odvodů všech zaměstnanců a živnostníků je patrně nejspornějším tématem v jednáních pětice vládních stran o balíčku opatření pro snížení schodků státního rozpočtu nejméně o sedmdesát miliard korun ročně. Nárůst zdanění vysokopříjmových skupin obyvatelstva navrhují lidovci a STAN. Zároveň hodlají alespoň částečně vrátit daň z příjmů fyzických osob před zrušením superhrubé mzdy.

Během deseti let se kupní síla Pražanů na realitním trhu v metropoli zmenšila o polovinu. Ceny bytů ovšem k překvapení natěšených investorů neklesají. Je to i proto, že se Čechům daří splácet hypotéky a nehodlají se nakoupených bytů zbavovat.

Proruské okupační úřady ukrajinské Záporožské oblasti pozastavily provoz Záporožské jaderné elektrárny, kterou loni v rámci invaze obsadily ruské jednotky. Krok zdůvodnily obavami z provokací ze strany ukrajinských ozbrojených sil, píše agentura TASS. Situace okolo zařízení je v posledních dnech nepředvídatelná, uvedl o víkendu šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Prezident Petr Pavel v pondělí učinil to, co bývalý prezident Miloš Zeman léta odmítal udělat. Povýšil ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na brigádního generála. Učinil to na Pražském hradě na návrh vlády. Zeman jeho povýšení odmítl dokonce sedmkrát.

