RSBC cílí na drobné investory, starší rodinné domy zlevňují | e15.cz

Po narození třetího dítěte se třicátníci Zora a Jindřich Jandovi rozhodli, že nastal čas splnit si sen a opustit Prahu. O tom, že by se odstěhovali do staršího rodinného domku v nějakém blízkém menším městě, uvažovali už delší dobu. Teď to navíc vypadalo, že přišla ta správná chvíle. Jak zjistili na jaře podle nabídky inzerátů, cena jejich zrekonstruovaného pražského bytu 4+1 vzrostla, což si potvrdili, když byt zkusmo dali do nabídky. Zájemců se během pár dnů přihlásilo skoro dvacet.

Česká investiční skupina RSBC podnikatele Roberta Schönfelda chystá deal s drobnými investory. V nabídce dceřiné firmy RSBC Consortio jsou bondy až za 300 milionů korun, výnosy z emise hodlá skupina nalít do společného byznysu s partnery RSBC týkajícího se hned několika pražských a brněnských realitních projektů. Pro Schönfeldovu skupinu jde o třetí vstup na tuzemské dluhopisové trhy, v rámci minulých dvou emisí si firmy ze skupiny napůjčovaly přes 830 milionů korun. Česká národní banka formálně schválila skupině třetí dluhopisový prospekt v závěru srpna.

Napětí v americko-čínských vztazích má stále hlubší ekonomické dopady pro obě strany. Společnosti ze Spojených států v asijské zemi čelí vzrůstajícím potížím, aktuálním nejkřiklavějším příkladem je omezení používání telefonů iPhone. Čínský vývoz do Spojených států významně klesá v době, kdy se Peking utápí v množství dalších ekonomických potíží. Některé americké firmy se v současné atmosféře snaží přesunout výrobu jinam, podle dalších je však nutné naučit se s Čínou vycházet.

Na brownfieldu v královehradecké čtvrti Kukleny vyrostl první pasivní bytový dům s názvem Cihlovka 2. Stojí za ním královohradecký rodinný developer NOHO, který se specializuje na udržitelnou výstavbu. Výše investice přesáhly 200 milionů korun. Všechny byty už našly kupce. Projekt přichází s řadou inovací, které zatím nemají v Česku obdobu. Developer nabízí vedle parkovacích míst sdílený automobil a z majitelů bytů vytváří energetické společenství.

Stane se dnes: