Ranní check: Stávka v Nexenu skončila, Zoom propustí 15 procent zaměstnanců | e15.cz

Stávka zaměstnanců výrobce pneumatik Nexen Tire Europe na Žatecku, která začala minulé úterý, dnes končí. Po pondělní velké demonstracise odborům povedlo vyjednat požadované osmiprocentní zvýšení mezd od začátku března, další body kolektivní smlouvy budou odbory s vedením teprve projednávat a doufají, že k podpisu dojde do konce března. Pokud však vedení firmy požadavky nedodrží, zaměstnanci se vrátí do stávky.

Dlouho chystaný prodej více než čtyřiceti milionů metrů čverečních pozemků Českých drah Správě železnic spěje do finále. Verdikt Evropské komise, která transakci v hodnotě vyšších miliard korun posuzuje, by měl být znám do poloviny tohoto roku. E15 to potvrdil předseda představenstva a generální ředitel drah Michal Krapinec. Případnou finanční injekci do ztrátového hospodaření drah by soudně napadl konkurent RegioJet podnikatele Radima Jančury, protestuje ale také Leo Express.

O patnáct procent loni vzrostl v Německu prodej automobilů s alternativním pohonem, což také výrazně přispělo k tomu, že se po celé Evropě zvýšil prodej elektromobilů. Každé osmé auto prodané loni v Evropě mělo elektrický motor. Není to ale úplně přesné, protože i vodíkový pohon je vlastně napojen na elektromotor. Je proto důležitější sledovat alternativní pohony jako celek včetně hybridních aut, která dokážou kombinovat elektriku a klasický pohon, anebo auta na plynový či vodíkový pohon.

✅ Zoom propustí 15 procent zaměstnanců

Poskytovatel videokonferenčních služeb Zoom sníži počet zaměstnanců o 15 procent, zruší tedy zhruba 15 procent míst. Firma také o pětinu sníží mzdu manažerům. Společnost reaguje na klesající poptávku po videokonferenčních službách, která byla na vrcholu během pandemických lockdownů v době, kdy lidé pracovali z domovů.Oznámil to šéf společnosti Eric Yuan.

