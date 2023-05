Výrobce kryptopeněženek vystrašil uživatele. EPH investuje v Nizozemsku | e15.cz

Jednička na trhu s hardwarovými peněženkami pro kryptoměny hasí PR katastrofu. Šéf francouzské společnosti Ledger Pascal Gauthier v podcastu What Bitcoin Did řekl, že za určitých okolností může mít přístup k virtuálním mincím jednotlivých uživatelů stát. Slova vyvolala v bitcoinové komunitě prudkou vlnu nevole. Po masivní kritice se firma rozhodla pozastavit zavedení nové funkce, která by mohla dát třetím stranám přístup ke kryptoměnám uživatelů.

Jedním z nejtěžších úkolů, který si kabinet vytkl v balíčku na snížení schodků státního rozpočtu, budou škrty v provozních a platových nákladech ministerstev. Na provozu hodlá ušetřit přes jedenáct miliard korun a na platech deset miliard. Podobně jako u záměru omezit národní dotace firmám však z návrhů není jasné, kde se utáhne opasek. Zlevnění chodu státní správy tvoří sedminu celého balíčku, který má v příštích dvou letech srazit rozpočtové deficity o 150 miliard.

Západu se za více než rok války na Ukrajině nepodařilo přimět Čínu a Indii k podpoře protiruských sankcí. Obě asijské země dlouhodobě využívají slevy na ruskou ropu, čímž pomáhají financovat válku. Navíc panuje podezření, že Indie vydělává na zpracování suroviny a následném prodeji nafty do Evropy. Zároveň je však pod tlakem Moskvy, která hrozí přerušením energetické a zbrojní spolupráce.

Byznysmen Daniel Křetínský se svým Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) získal od americké společnosti Castleton Commodities International (CCI) rotterdamskou plynovou elektrárnu MaasStroom a k tomu poloviční podíl v další plynovce Enecogen. Celkový výkon obou zdrojů dosahuje zhruba 1,3 gigawattu. Prodejní cena se podle odhadu E15 počítala v miliardách korun.

