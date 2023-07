Ranní check: Tensor Ventures investují do kvantových čipů, firma Antees nahradí BeRider | e15.cz

Po odchodu provozovatele elektrických skútrů BeRider z pražských ulic koncem května to vypadalo, že pohyb po městě na sdílených dopravních prostředcích bude zase o trochu složitější. Část flotily elektrických skútrů ale nakonec odkoupila česká společnost Antees, za kterou stojí bratři Jan a Vojtěch Kantovi spolu s Jakubem Kavánkem. V Praze a v Brně bude firma zatím provozovat celkem dvě stě strojů, v ulicích měst by se měly objevit během července.

Poslední roky ukázaly, jak křehké dokážou být dodavatelské řetězce a jak závislý je český průmysl na dodávkách dílů z různých koutů světa. Pandemické období bylo v tomto ohledu pro firmy velkou školou, což dokazuje i vývoj poptávky po průmyslových halách. Zatímco v období pandemie ji táhla e-commerce, nyní začíná převažovat zájem ze strany výrobních firem. Podle analýzy poradenské firmy Savills si v prvním čtvrtletí letošního roku pronajaly výrobní firmy 57 procent nových ploch.

Investiční fond Tensor Ventures je v podstatě jediným českým soukromým hráčem, který rozjíždí byznys kolem kvantových počítačů. Češi už před rokem vložili kapitál do amerického startupu QC82 vyvíjejícího kvantový čip a nově zamířili do Německa. Společnosti Quantagonia z Frankfurtu s dalšími investory poslali 3,6 milionu eur, čímž takřka ovládli její investiční kolo.

Investiční banka Goldman Sachs nedávno předpověděla, že USA ztratí svoje výsostné postavení a největší ekonomikou světa se už za dvanáct let stane Čína. Spojené státy ale do roku 2075 možná předežene i Indie. Ačkoliv řada českých firem například z textilního odvětví vnímá na indickém trhu příležitost pro alespoň částečné přemístění výroby, data Hospodářské komory zatím nenasvědčují tomu, že by se na něj chystaly podniky hromadně vyvážet.

Stane se dnes: