Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, získala lukrativní parcely v Karlíně, na Smíchově, Zličíně a v neposlední řadě v centru metropole. Koupila je v balíku s autobusovým nádražím Florenc od společnosti ČSAD Praha Holding. Kupní cenu neuvedla, podle dohody ji nebude zveřejňovat ani druhá strana.

Čínský internetový obr ByteDance, který mimo jiné v Česku spoluvlastní brněnské herní studio Madfinger Games, rozjel nákladnou akci na záchranu pozice své sociální sítě TikTok v Evropě. Podle nových informací během následujících deseti let investuje 12 miliard eur, téměř 300 miliard korun, do ukládání dat této sítě na území starého kontinentu. Zintenzivňuje také lobbing. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který proti TikToku vydal bezpečnostní varování, ale nadále důvěru v ByteDance nemá.

Akcie americké společnosti Amazon jsou v letošním roce v solidní formě a investorům vracejí ušlé zisky z postcovidového a inflačního roku 2022. Jen od počátku letoška si připsaly solidních 80 procent a aktuálně se obchodují za zhruba 153 dolarů. Zatímco však po většinu roku hnaly titul vzhůru nebývale solidní výsledky cloudové divize Amazon Web Services, za poslední takřka pětidolarový akciový skok toto pondělí firma vděčí dvěma dobrým zprávám, o něž se zasloužila filmová divize.

Až do konce desetiletí budou moci především ženy, které pečovaly o děti a nastoupí v řádném termínu do starobního důchodu, žádat o příplatek ve formě výchovného. Do roku 2027 to bude stávajících 500 korun měsíčně za potomka. V dalších třech letech ale začne stát částku snižovat. Nepocítí to jen penzistky, které se staraly o tři a více dětí.

Stane se dnes: