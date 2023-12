Až do konce desetiletí budou moci především ženy, které pečovaly o děti a nastoupí v řádném termínu do starobního důchodu, žádat o příplatek ve formě výchovného. Do roku 2027 to bude stávajících 500 korun měsíčně za potomka. V dalších třech letech ale začne stát částku snižovat. Nepocítí to jen penzistky, které se staraly o tři a více dětí.