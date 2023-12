Penta Real Estate získala s autobusovým nádražím mimo jiné pozemky podél ulic Křižíkova a Prvního pluku, kde je i kancelářská budova Bastion Florenc nebo provozované budovy Křižíkova 2 a 4, a pozemky v sousedství Rohanského ostrova či smíchovského nádraží.

„Součástí obchodu jsou developersky zajímavé pozemky například v ulici Za Ženskými domovy na Smíchově, v sousedství dnešního autobusového nádraží. Jde o pozemek přímo u stanice metra Anděl, bránu do nově vznikající čtvrti v okolí smíchovského nádraží. V Karlíně jde o atraktivní území na nově budovaném nábřeží, v těsné blízkosti Štvanické lávky,“ uvedla společnost. Další nově získané pozemky jsou podle ní i na Zličíně a jinde v Praze.

Úspěšný nákup rozsáhlého území na místě autobusového nádraží na Florenci donutil společnost Marka Dospivy rychle přeskupují síly. Developer se musel zbavit několika menších projektů, aby si vytvořil finanční rezervu. Na nově získaných parcelách chystá v dlouhodobém horizontu výstavbu, která se vyžádá miliardové investice.Akvizici společnosti ČSAD Praha Holding povolil Pentě v listopadu antimonopolní úřad.

Od Masaryčky až do Pernerovy

Skupina Penta v říjnu dokončila práce na dvou devítipatrových kancelářských budovách u Masarykova nádraží podle návrhu studia Zaha Hadid Architects. Jejich stavba trvala přes 2,5 roku a náklady byly 2,5 miliardy korun. Další peníze společnost investuje do plánovaného zatřešení kolejiště, které by se podle zástupců Penty mohlo začít stavět koncem března příštího roku. Následovat by měly pozemky směrem k autobusovému nádraží Florenc. V listopadu skupina od Českých drah a zhruba čtvrt miliardy korun získala parcely sousedící přímo s autobusovým nádražím, pod pražskou magistrálou.

Penta díky zmíněným akvizicím ovládne značnou část parcel nad jednou ze tří přestupních stanic pražského metra, která je jedním z nejlukrativnějších míst pro výstavbu v centru metropole. Konkrétně ji bude patřit území od vstupu do Masarykova nádraží z Havlíčkovy ulice v Praze 1 až po Pernerovu ulici v Karlíně. Už před časem navíc získala parcelu také nad stanicí metra Florenc, kde se nyní nachází obchod s potravinami Billa. Také tam se má stavět.

S výstavbou nové čtvrti v lokalitě Florence počítá vedení města Prahy i městské části Praha 1 a Praha 8. V roce 2021 proběhla mezinárodní urbanistická soutěž, která nastínila budoucí podobu tohoto území. Vítězný návrh od týmu Unit Architekti, A69 – Architekti a Marko & Placemakers na jaře 2022 projednala a schválila Rada hlavního města Prahy.

„Rádi bychom stavěli dál směrem k Florenci v intencích urbanistické soutěže z roku 2021 a propojili tak centrum města s Karlínem. Díky nákupu pozemků můžeme nyní dokončit jednání s městem o změně územního plánu pro tuto lokalitu a také jednání o kontribucích. Velká část nyní kupovaných pozemků se po vybudování ulic a veřejných prostor stane majetkem města,“ dodává Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate.

Projednání změny územního plánu probíhá již několik let. Magistrát se s Pentou dříve dohodl, že v nové zástavbě bude minimálně 40 procent bytů, kterých je ve městě dlouhodobě nedostatek. Cílem je proměnit stávající neprůchozí a uzavřenou oblast v městskou čtvrť propojující oblast Florence, Karlína a Žižkova. Očekává se, že projednání změny územního plánu bude dokončeno v roce 2024.