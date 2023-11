Trnka z Esetu utíká do Prahy, Pfizer propouští, Penta koupila část Florence | e15.cz

Dobré ráno! Je 319. den roku, svátek má Leopold. V tento den v roce 1939 se uskutečnil pohřeb Jana Opletala, jedné z obětí střelby do demonstrantů 28. října 1939.

Jeden z nejbohatších Slováků, spoluzakladatel antivirové firmy Eset Miroslav Trnka, se rozhodl odejít ze země. Odůvodňuje to pokračujícími slovními útoky staronového premiéra Roberta Fica a poslance Směru Ľuboše Blahy na jeho osobu, jeho rodinu a na Eset samotný. Trnka připravuje stěhování do Prahy, řekl pro deník Sme. Eset na Slovensku zůstává.

Původem ruská softwarová společnost JetBrains opět v Česku zaplatila téměř miliardovou daň z příjmu. Podnik se vyhnul západním sankcím po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu, ve své domovině zavřel pobočky a zaměstnance přesunul do jiných zemí. Korporátní centrálu má už od roku 2002 v Praze a každoročně do státní kasy odvádí vyšší stovky milionů. Nvision, další ruský technologický podnik se silnou základnou v Česku, zase kvůli sankcím změnil majitele.

Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, koupila od Českých drah dlouhodobě nevyužívané pozemky na pražské Florenci v sousedství pražské magistrály. Díky tomu může navázat na projekt dvou budov podle návrhu studia Zaha Hadid Architects, které dokončila letos v říjnu u Masarykova nádraží. Penta plánuje navíc v lokalitě získat další parcely, díky kterým by ovládala území od Masarykova nádraží až k Pernerově ulici v Karlíně.

✅ Pfizer v rámci plánu na snížení nákladů propustí 500 zaměstnanců v Británii

Americká farmaceutická společnost Pfizer propustí v britském závodě v hrabství Kent 500 z 940 zaměstnanců. Rozhodnutí je součástí širšího plánu firmy na snížení nákladů o 3,5 miliardy dolarů (78,9 miliardy korun) do konce roku 2024, ke kterému Pfizer přistoupil poté, co kvůli slabé poptávce po přípravcích na covid-19 snížil výhled tržeb na letošní rok. Uvedla to firma v dnešním prohlášení. Po celém světě má Pfizer 83 000 zaměstnanců.

Pfizer se kvůli slabé poptávce po léku na covid-19 Paxlovid a vakcíně Comirnaty ve třetím čtvrtletí propadl poprvé od roku 2019 do ztráty. Ta činila 2,4 miliardy dolarů po zisku 8,6 miliardy dolarů před rokem. Tržby ve čtvrtletí klesly o 42 procent.

