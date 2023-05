Ranní check: Trump sexuálně zneužil novinářku, EU plánuje postihy čínských firem | e15.cz

✅ Podle poroty Trump sexuálně zneužil novinářku, má zaplatit odškodné pět milionů

Americký exprezident Donald Trump se podle soudní poroty dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl bývalou novinářku Jean Carrollovou. Ta ho u soudu v New Yorku žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy. Devítičlenná porota žalující straně přiznala odškodné v celkové výši pět milionů dolarů (106 milionů korun), uvedla agentura Reuters.

Výběr nového generálního ředitele pražského dopravního podniku se nečekaně zasekl. Přestože se koalice Bohuslava Svobody (ODS) po svém zvolení zavázala k tomu, že přesoutěží vedení podniku v čele s Petrem Witowským do poloviny roku, v nejbližší době k vyhlášení výběrového řízení nedojde. Na parametrech soutěže se nedokáže dohodnout dozorčí rada podniku, kde se uskupení Spolu přidalo na stranu opozice.

Pokud se podaří prodej mateřské společnosti logistické firmy Zásilkovna či vstup investorů do ní dotáhnout, bude to jedna z největších transakcí letošního roku. Společnost potřebuje investici proto, aby mohla dále růst, vysvětluje šéfka Zásilkovny Simona Kijonková.

Jedna z největších společností na švédském realitním trhu SBB zabývající se komerčními pronájmy nemovitostí zastaví kvůli poklesu svého ratingu výplaty dividend. Obnovit je má v plánu až v roce 2024. Švédský realitní trh se tak po propadu cen nemovitostí koncem minulého roku o téměř 15 procent stále potýká s nedostatkem investic a financí.

Evropské unii dochází trpělivost s obcházením protiruských sankcí prostřednictvím třetích zemí. Za viníky považuje Turecko a některé postsovětské státy. Zvažuje i možnost zákazu exportu do podezřelých zemí. To by mohlo dopadnout i na Česko, odkud nápadně vzrostl vývoz do některých z nich. Na černou listinu se za pomoc Kremlu zároveň může dostat i několik čínských firem. Peking před podobným krokem varoval.

