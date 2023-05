Všichni proti Hřibovi. Výběr šéfa dopravního podniku zablokovali koaliční partneři | e15.cz

„Na posledním jednání dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy bohužel část koaličních partnerů nepodpořila vyhlášení otevřeného výběrového řízení na ředitele dopravního podniku. A to i přesto, že podklady byly rozeslány ve standardní lhůtě deseti dní předem. Je k tomu nyní naplánováno samostatné jednání,“ sdělil pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který dozorčí radě předsedá. Více podrobností odmítl sdělit s odkazem na mlčenlivost.

Dopravní podnik čelil v loňském roce tlaku v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr, v níž byl obviněn například bývalý finanční ředitel Matej Augustín nebo někdejší člen dozorčí rady a náměstek primátora Petr Hlubuček. Pochybnosti o hospodaření podniku prohloubily zprávy o údajně nevýhodném nákupu informačních panelů, po kterých vyzval Hřib, tehdy v pozici primátora, v listopadu Witowského k rezignaci. Ten to odmítl s tím, že jsou primátorova silná slova důsledkem tehdejších složitých povolebních jednání.

Dozorčí rada ve své nové povolební podobě zasedala už dvakrát na jaře. Pro vyhlášení výběrového řízení na nové vedení podniku podle informací E15 hlasovali kromě Hřiba další tři nominanti Pirátů Jan Lička, Gabriela Lněničková a Jakub Jiran, a také Tomáš Homola za Starosty a nezávislé. Proti vyhlášení soutěže se postavili Ondřej Prokop (ANO), Adam Scheinherr (Praha sobě), Zdeněk Kovářík (ODS), Jan Marek (TOP 09) a Tomáš Sunegha (KDU-ČSL).

„Zatím není shoda na tom, jak se má výběrové řízení realizovat. Zda přes personální oddělení dopravního podniku, nebo externě přes personální agenturu. Zdeněk Hřib vždy předložil několik variant, které ale neměl dobře připravené. Dokud nebudu mít jistotu, že bude výběrové řízení připraveno opravdu kvalitně, tak pro něj hlasovat nebudu,“ řekl Prokop s tím, že by preferoval variantu s využitím interních sil podniku. „Co jsem poptával, tak takové výběrové řízení může u externí společnosti stát klidně milion korun, a to by bylo mrhání penězi,“ dodal.

S prací Witowského, který avizoval, že by se do soutěže přihlásil a pokusil se pozici obhájit, jsou navíc politici vesměs spokojeni. „Zřejmě si i koaliční členové dozorčí rady myslí, že není potřeba nyní vyhlašovat výběrové řízení, když je místo obsazené a nemají výhrady vůči současnému řediteli,“ myslí si bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který je nyní na magistrátu v opozici. „Současný generální ředitel odvádí dobrou práci. Není důvod tu firmu destabilizovat,“ dodal Scheinherr. Podle něj bylo prokázáno, že kauza Dozimetr neměla vliv na provoz podniku, který zaměstnává na jedenáct tisíc lidí.

S Witowským by nemělo problém ani opoziční ANO. „Já se snažím ctít presumpci neviny. A vzhledem k tomu, že to vypadá, že pan ředitel Witowski není aktivně zapleten do kauzy Dozimetr, tak nevidím naléhavou potřebu ho vyměnit,“ řekl Prokop. „Ale my jsme vyhlášení výběrového řízení před volbami chtěli, a pokud bude dobře připraveno, pak by vyhlášeno být mělo,“ uzavřel zastupitel.

