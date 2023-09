Trumpově síti docházejí peníze, Zoot opouští myšlenku velkých prodejen | e15.cz

Americká společnost Uber, která provozuje alternativní texislužbu, definitivně získala možnost obsadit místo na prvním pruhu před terminálem pražského letiště, které je mezi taxikáři považováno za jedno z nejvýnosnějších v Česku. Uber v tendru porazil firmu Tick Tack, ta však tendr napadla a projednával jej tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Správní řízení teď jeho předseda Petr Mlsna zastavil a umožnil tak letišti uzavřít s Uberem smlouvu.

Jestli něco bývalý (a možná i budoucí) americký prezident Donald Trump opravdu umí, je to být v médiích, co nejvíce to jde, v poslední době hlavně kvůli trestním stíháním, která jsou proti němu vedena hned v několika amerických státech i na federální úrovni. Už se trochu zapomíná i na to, že je pořád byznysmen, a to nejen v realitách.

Čína čelí stále většímu podezření, že na evropský trh dodává falešná pokročilá biopaliva. Odborníci i výrobci poukazují na to, že místo odpadních surovin jako použitý kuchyňský olej obsahují olej palmový. Jejich dovoz do Evropy přitom rychle roste. Vytlačuje konkurenci kupříkladu z Argentiny a komplikuje činnost domácím producentům.

Zoot zavřel svou největší kamennou prodejnu v dolní části pražského Václavského náměstí, kterou přitom otevřel loni v říjnu. Stejně jako obchody v Plzni a Českých Budějovicích, také ty jsou ale už zavřené. Módní e-shop, který má od března nového majitele i vedení, si ponechal jen obchod v Brně. Zoot mění strategii, směřovat chce k menším prodejnám s přesně zaměřenou nabídkou. Výdejny ovšem zachovává.

