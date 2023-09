Trumpově síti Truth Social hrozí, že jí dojdou peníze | e15.cz

Jestli něco bývalý (a možná i budoucí) americký prezident Donald Trump opravdu umí, je to být v médiích, co nejvíce to jde, v poslední době hlavně kvůli trestním stíháním, která jsou proti němu vedena hned v několika amerických státech i na federální úrovni. Už se trochu zapomíná i na to, že je pořád byznysmen, a to nejen v realitách.